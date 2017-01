Şase femei pe zi mor, în România, din cauza cancerului de col uterin

Şase românce pe zi mor din cauza cancerului de col uterin, ceea ce plasează ţara pe primul loc în Europa din acest punct de vedere, potrivit ultimelor date statistice. În România, cancerul de col reprezintă principala cauza de mortalitate prin cancer la femeile între 15 şi 44 de ani. În fiecare an, în România sunt diagnosticate circa 3.000 de cazuri noi, iar numărul total al femeilor cu cancer de col este estimat în prezent la 40.000. Potrivit specialiştilor, multe femei nu ştiu că testul Papanicolau poate duce la o scădere a riscului de cancer de col cu 94%. Astfel, Grupul Medical “Romgermed” a demarat, ieri, campania socială “Testul Papanicolau îţi salvează viaţa” (www.testulpapanicolau.ro), ce are ca scop educarea şi conştientizarea femeilor să meargă la ginecolog pentru a-şi face testul. Iniţativa Romgermed este susţinută de Corina Dragotescu, care s-a alăturat campaniei în primul rând ca şi femeie, dar mai ales ca urmare a experienţei proprii în lupta cu cancerul. “Romgermed” demarează proiectul până la 31 martie în Bucureşti, urmând a-l extinde în Constanţa, în aprilie, Tulcea, în mai, şi Giurgiu, în iunie. În Europa, la fiecare 18 minute, o femeie moare de cancer de col uterin, iar ţara noastră se situează pe primul loc în Europa, de 6,3 ori mai mult decât media ţărilor din UE. Astfel, Campania are ca scop impulsionarea femeilor de a se prezenta în clinici, pentru efectuarea testului Papanicolau.