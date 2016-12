Şase jucători în fruntea clasamentului golgeterilor la EURO 2012

EURO 2012 nu a avut un golgeter veritabil, la finalul turneului final desfăşurat în Polonia şi Ucraina şase jucători având câte trei goluri marcate: spaniolul Fernando Torres, italianul Mario Balotelli, rusul Alan Dzgoev, germanul Mario Gomez, portughezul Cristiano Ronaldo şi croatul Mario Mandzukic.

Totuşi, UEFA a decis ca atacantul spaniol Fernando Torres să primească “Golden Boot”, după ce a jucat numai 189 de minute la turneul final, faţă de 280 de minute pentru Gomez, timp în care Torres a marcat trei goluri şi a oferit o pasă de gol, chiar în finală, la ultimul gol înscris de Mata. Torres este acum un candidat serios şi pentru “Balonul de Aur”. “El Nino” este primul jucător din istoria Campionatului European care înscrie în două finale consecutive, după ce în 2008, la Viena, a marcat golul victoriei Spaniei în finala cu Germania.

Primul gol marcat de David Silva în min. 14 al finalei de duminică, de la Kiev, a fost cel mai rapid din ultimele opt finale ale Campionatului European. În finala EURO 1980, neamţul Horst Hrubesch a înscris, în min. 10, primul gol pentru RFG în partida cu Belgia, scor final 2-1.

Turneul final al Campionatului European de fotbal din Polonia şi Ucraina, care s-a încheiat, duminică seară, la Kiev, cu victoria Spaniei în faţa Italiei, scor 4-0 (David Silva 14, Jordi Alba 41, Fernando Torres 84, Juan Mata 88), a fost mai puţin prolific decât precedentele două ediţii cu un singur gol, 76 faţă de 77 în 2004 şi 2008. În schimb, numărul de goluri marcate cu capul a crescut, 22 în acest an, faţă de 15 în 2008 şi 17 în 2004, conform cifrelor UEFA. Numărul şi media de goluri pe meci - 2012: 76 goluri în 31 meciuri, adică 2,45 goluri per meci, 2008: 77 goluri în 31 meciuri, 2,48 per meci, 2004: 77 goluri în 31 meciuri, 2,48 per meci, 2000: 85 goluri en 31 meciuri, 2,74 per meci, 1996: 64 goluri în 31 meciuri, 2,06 per meci. Goluri cu capul - 2012: 22 în 31 meciuri, 2008: 15 în 31, 2004: 17 în 31.