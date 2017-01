Şase medalii pentru constănţeni la Trofeul “Tomis”

Vremea de ieri i-a ţinut la ţărm pe navigatorii înscrişi în ediţia 2008 a Trofeului “Tomis” la yachting. Organizatorii au decis anularea regatelor din ultima zi a competiţiei din cauza vîntului, care ar fi pus în pericol securitatea participanţilor la competiţie. Drept urmare, desemnarea cîştigătorilor s-a făcut pe baza clasamentului din cea de-a treia zi de competiţie. “A fost o ediţia foarte bună datorită vremii prielnice, care ne-a permis să avem trei zile de întrecere. Majoritatea curselor au fost pe vînt de forţa patru, ceea ce a pus la încercare sportivii şi i-a pus în situaţia de a-şi demonstra talentul şi îndemînarea de a naviga. Cu excepţia ultimei zile s-a putut ieşi pe apă şi s-au încheiat cîte şase curse la clasa 470 şi clasele Laser şi cinci curse la clasa Optimist. Sperăm ca ediţia de anul viitor să se bucure de o participare mai numeroasă, anul acesta pregătirea pentru Jocurile Olimpice împiedicînd multe dintre echipajele din străinătate să poată ajunge la Constanţa”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Yachting, Cristian Tivic. Ploaia abătută aseară asupra Constanţei a dat peste cap planurile organizatorilor, festivitatea de premiere fiind amînată mai bine de o oră.

Decernarea premiilor a închis ediţia din acest an a Trofeului “Tomis”, medaliaţii întrecerii fiind următorii - clasa 470: 1. Mihai Făgărăşeanu - Bujor Roşca (Sportul Studenţesc); 2. Sabina Litcan - Iulia Negoescu (Sportul Studenţesc); 3. Mihai Radu - Laurenţiu Matache (Sportul Studenţesc); clasa Laser standard: 1. Alex Illichman (Ştiinţa Constanţa); 2. Gabriel Cocoş (Ştiinţa Constanţa); 3. Stail Aleksndru Stailov (YC Surf Nessebar - Bulgaria); clasa Laser radial: 1. Alexandru Micu (Ştiinţa Constanţa); 2. Ioana Petrova (ŢSYK Ackad “Sofia”); 3. Andrei Pop (Electrica Bucureşti); clasa Optimist (seniori): 1. Daniel Rosenov Mikolov (Cherno More Briz - Bulgaria); 2. Armand Ionescu (Electrica Constanţa); 3. Vlad Sebea (Electrica Constanţa); clasa Optimist (juniori): 1. Daniel Rosenov Mikolov (Cherno More Briz - Bulgaria); 2. Marcel Frangopol (Electrica Constanţa); 3. Maximilian Petre (Sportul Studenţesc); clasa Optimist (senioare): 1. Viktoria Vladimirova Petrova (Cherno More Briz - Bulgaria); 2. Mariela Rosenova Nikolova (Cherno More Briz - Bulgaria); 3. Doris Pogăceanu (Electrica Bucureşti); clasa Optimist (junioare): 1. Viktoria Vladimirova Petrova (Cherno More Briz - Bulgaria); 2. Mariela Rosenova Nikolova (Cherno More Briz - Bulgaria); 3. Doris Pogăceanu (Electrica Bucureşti). “Mi-a plăcut foarte mult vîntul de care am avut parte în acest an. A fost unul de la mediu la tare şi cred că dacă nu mă înşel am atins chiar şi forţa şase pe scara vînturilor. Mă bucur că am reuşit să-mi depăşesc adversarii din Bulgaria, cît şi pe cei din România”, a declarat constănţeanul Alexandru Micu, cîştigător la clasa Laser radial pentru a doua oară la Trofeul “Tomis”.