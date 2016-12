Şase primari constănţeni, declaraţi incompatibili

INCOMPATIBILI Şase primari din judeţul Constanţa au fost declaraţi incompatibili de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), deoarece au deţinut simultan atât funcţia de edil, cât şi pe cea de reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC RAJA SA Constanţa. Potrivit ANI, primarii în cazul cărora s-a constatat încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor în mandatul 2008-2012 sunt cei de la Albeşti - Gheorghe Moldovan, 23 August - Mugurel Mitrana, Valu lui Traian - Florin Mitroi, Costineşti - Traian Cristea, Castelu - Nicolae Anghel şi Poarta Albă - Vasile Delicoti. ANI susţine că edilii, deţinând simultan şi funcţia de reprezentant în AGA al societăţii comerciale RAJA SA, au încălcat dispoziţiile Legii privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Amintim că SC RAJA SA Constanţa este operator regional în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate, care are un acţionariat format din Consiliul Judeţean Constanţa şi 33 de consilii locale.

INTERDICŢIE PENTRU FUNCŢIILE DE DEMNITATE PUBLICĂ “Sunt la fel de incompatibil cum sunt şi alţi 23 de primari din Constanţa. Mă voi consulta şi cu ceilalţi colegi ai mei şi, cel mai probabil, vom contesta decizia în instanţă. Starea de incompatibilitate a fost constatată pentru mandatul 2008-2012. Între timp, atât eu cât şi alţi primari am renunţat la calitatea de reprezentant în AGA al SC RAJA SA. Pentru acest mandat nu există niciun fel de problemă. Potrivit deciziei ANI, publicată pe site-ul instituţiei, persoana faţă de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de trei ani. Nu cred că se pune problema la noi”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. “Din punctul meu de vedere nu văd cum m-ar putea afecta. Mai grav este pentru primarii mai tineri, cum sunt celi de la Valu, de la 23 August, sau de la Poarta Albă. Aştept să mi se comunice oficial decizia şi pe urmă voi vedea ce demersuri voi face în continuare”, a declarat primarul comunei Costineşti, Traian Cristea. Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, susţine că Consiliul Local al comunei Valu lui Traian a devenit acţionar RAJA în iulie 2007, în timpul primului lui mandat de primar. “În aprilie 2008, fără să mi se semnaleze vreodată vreo incompatibilitate de către cineva, am luat de bunăvoie măsura preventivă de a iniţia un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să fie delegată ca reprezentant în acţionariatul RAJA o altă persoană. Menţionez, de asemenea că, chiar şi în perioada în care eram împuternicit eu de către CL, nu am participat la şedinţe sau întruniri ale RAJA, delegând cu fiecare ocazie pe altcineva”, a declarat primarul Florin Mitroi.