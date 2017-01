Şase titluri naţionale pentru Răzvan Florea

Constănţeanul Răzvan Florea a fost din nou vedeta Campionatelor Naţionale de nataţie în bazin scurt (25 m) pentru seniori şi juniori, desfăşurate la finalul săptămînii trecute în bazinul de la Hunedoara. Elevul antrenoarei Gina Handrea şi-a respectat blazonul de favorit şi a cucerit şase titluri de campion naţional, după ce s-a impus în probele de 50 m spate, 100 m spate, 200 m spate, 100 m mixt, 200 m mixt, 400 m mixt, şi unul de vicecampion în proba de 200 m fluture. De altfel, Florea şi-a stabilit odată cu această competiţie două noi recorduri personale, la 200 m fluture cu timpul de 1 minut 59 de secunde şi 87 de sutimi şi la 50 m spate cu 25 de secunde şi 14 sutimi. “Sînt foarte mulţumită de rezultatele obţinute de Răzvan Florea. El este foarte serios în pregătire şi a demonstrat că se află într-o formă foarte bună”, a spus antrenoarea înotătorului constănţean, Gina Handrea. “Sînt foarte mulţumit de rezultatele pe care le-am obţinut la Hunedoara, chiar dacă am participat în multe probe şi veneam după o perioadă solicitantă de pregătire efectuată în străinătate. La Hunedoara am scos cei mai buni timpi în probele de spate la competiţiile la care am participat în ţară, în ciuda faptului că am concurat imediat după probele de mixt. Îmi doresc să repet performanţa obţinută la Atena. Acesta este ţelul meu. Pentru o medalie olimpică muncesc şi fac sacrificii”, a declarat Răzvan Florea.

Tot în cadrul competiţiei de la seniori, mai tînăra colegă a lui Răzvan, Ioana Popa, a cucerit şapte medalii. Sportivă cu dublă legitimare, CS Farul - LPS Piteşti, a cucerit titlul naţional după ce s-a impus în proba de 50 m spate, a devenir de cinci ori vicecampioană în probele de 50 m fluture, 100 m bras, 200 m bras, 100 m mixt, 50 m bras şi a ocupat poziţia a treia la 200 m mixt. Popa şi-a mai adăugat în palmares şi două medalii de bronz obţinute în probele de ştafetă la 4x50 m liber şi 4x50 m mixt, şi alte două medalii de aur la ştafetă - juniori. Toate cele patru medalii au fost obţinute alături de Mihaela Oprescu, Anda Georgescu, Anamaria Vartan şi Adela Ruja (toate cu dublă legitimare la Palatul Copiilor - CS Farul, antrenori - Anca Buzuchi, Veronica Macovei, Eugenia Alexe).

Ioana Popa, vedeta de la juniori

Dacă la seniori lider a fost Răzvan Florea, la juniori această poziţie a fost ocupată de Ioana Popa. Încă junioară, eleva Angelicăi Covic a obţinut nu mai puţin de nouă titluri de campioană: 50 m fluture, 100 m bras, 100 m liber, 200 m bras, 50 m liber, 100 m mixt, 50 m bras, 50 m spate şi 200 m mixt. În concursul rezervat junioarelor, Anda Georgescu a obţinut medalia de bronz la 100 m liber, iar Mihaela Oprescu bronz la 50 m liber şi 200 m liber.