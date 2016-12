Sasha Lopez, compozitor precoce

DJ-ul şi compozitorul Sasha Lopez susţine faptul că s-a îndrăgostit de muzică încă din primii ani de viaţă şi a compus la o vârstă la care alţi artişti nu cunosc încă ce înseamnă un portativ. Invitat, miercuri, la emisiunea unui post de radio autohton, acesta a mărturisit că a compus prima melodie la... 10 ani.

„Prima piesă am compus-o la 10 ani. De atunci am înţeles că muzica e ceea ce vreau să fac”, a declarat artistul, precizând că nu a primit ajutorul nimănui pentru a ajunge unul dintre cei mai în vogă DJ din România. „Nu pot să zic că am fost susţinut, mai bine zis… am fost inspirat de multe talente din afară”, a mai adăugat acesta.

În perioada 3 - 7 decembrie Serge, alias Sasha Lopez, va fi plecat în Italia alături de Ale Blake şi Broono, unde vor incendia atmosfera în câteva cluburi din Peninsulă. Luna aceasta, el va mai fi prezent în cluburile din Slovenia şi Albania, singura dată liberă la care nu are programat nimic, aşteptând încă o... ofertă, fiind cea de... 31 decembrie.