Sasha vine la The Mission, de Mărţişor

08:40:09 / 29 Ianuarie 2014

Numai petarde !

De ceva ani buni acest brand TheMission aduce numai petarde la evenimentele organizate de ei. nu prea isi mai permit sa aduca nume mari a scenei cum ar fi : TIESTO, ARMIN,AVICII,Harwell,David Guetta,Steve Aoki , Above & Beyond etc. Este o rusine pentru acest brand ca si anul acesta a deazamagit milioane de fani care asteapta ceva bun si de calitate. Recomand celor care au de gand sa organizeze ceva calumea si de buna calitate sa aduca daca sunt tari in clanta evenimentele de genu Sensation , Ultra Music Festival sau Tomorrowland . Cu asa ceva vor fi milioane de fani si iubitori de muzica respectiva !