Satele româneşti primesc încă 400 de milioane de euro?

Astăzi aflăm dacă propunerea ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, de prelungire cu şase luni a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, prin care România va mai putea atrage 400 de milioane de euro din fonduri europene, va fi aprobată în şedinţa Consiliului de Miniştri care are loc la Luxembourg. "În Consiliul de Miniştri de la Luxembourg avem pe ordinea de zi un punct, propus de România, de a se discuta posibilitatea de a prelungi cu şase luni, pentru a atrage cât mai multe fonduri europene. De la 108% grad de contractare, am ajuns la sub 100%. Procente importante s-au reziliat pentru că oamenii nu au avut capacitate de cofinanţare. Fie au fost probleme în societate, fie nu s-au mai acordat credite de la bănci. E o realitate. Cred că, dacă vom extinde cu şase luni de zile, am putea salva încă aproximativ 400 de milioane de euro", a spus Constantin, la conferinţa "Dezvoltarea satului românesc continuă", în care s-a discutat despre Programul de Dezvoltare Rurală 2014-2020. "Începem o nouă muncă, pe care probabil un alt coleg ministru de-al meu o va încheia peste câţiva ani. Cred că mi-am îndeplinit oarecum misiunea. Avem un Program Naţional de Dezvoltare Rurală, aprobat de Comisia Europeană, ghidurile sunt lansate în dezbatere, iar majoritatea măsurilor vor fi lansate de la 1 iulie. Fondurile europene reprezintă enorm pentru agricultură. Este cea mai importantă sursă de finanţare. Atragerea fondurilor a mers bine în ultimii trei ani, fiind atraşi peste opt miliarde de euro. Asta s-a văzut în comerţul naţional şi în special în cel internaţional. Noul program înseamnă 9,46 de miliarde de euro, o sumă similară cu cea din Programul de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Contribuţia bugetară de stat este de 1,46 miliarde de euro", a spus Constantin, care a precizat că România trebuie să aibă o producţie agricolă cât mai mare pentru a reduce importurile de materii prime.