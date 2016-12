„Sateliţi” pentru PDL

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a afirmat că „actuala putere încearcă diversiuni în interiorul comunităţii maghiare” şi că înregistrarea noului „partid satelit construit pentru Laszlo Tokes” ar fi trebuit atacată. „PDL încearcă să-şi construiască diverse formule satelit. Am văzut chiar azi felul în care partidul satelit construit pentru Laszlo Tokes a lansat nişte atacuri extrem de murdare la adresa lui Marko Bela”, a spus Năstase. Liderul PSD a mai afirmat că „acest triunghi Orban - Băsescu - Tokes este nociv şi pentru România, şi pentru relaţiile bilaterale româno – ungare, şi pentru comunitatea maghiară din România”. „Dacă eram la Parchetul General - dar eu merg acolo doar în calitate de invitat - eu aş fi atacat înregistrarea unui partid, Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania. Nu am înţeles de ce nu din România sau fără nicio menţiune. Dar nu sunt maghiari populari şi în alte judeţe? Este clar obiectivul acestui partid de regionalizare, de secesiune, de autonomie mergând spre secesiune. Eu nu aş fi lăsat să se înregistreze un astfel de partid”, a mai spus Năstase. Întrebat dacă UDMR s-ar putea întoarce în opoziţie, Năstase a răspuns: „UDMR are dreptul şi responsabilitatea de a decide pentru comunitatea maghiară care sunt soluţiile cele mai bune. Noi ne vedem de drumurile noastre şi vom vedea dacă drumul nostru cu cel al UDMR se vor mai intersecta”. Europarlamentarul Laszlo Tokes l-a atacat dur pe fostul lider UDMR Marko Bela, afirmând că acesta, chiar dacă s-a retras din funcţie, ar controla în continuare Uniunea, asemenea unui lider comunist chinez.