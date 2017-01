Sătenii din Rasova au ieşit cu toţii la… muncă voluntară

Caz mai rar pentru un peisaj rural unde predomină comoditatea şi cîrciuma! La Rasova, sătenii au ieşit cu mic, cu mare, să sape şanţurile pentru noua aducţiune de apă. “N-aveam apă, sîntem vai de capul nostru! Aşteptăm de mulţi ani acest lucru, aşa că am ieşit acum, cu mic, cu mare, să isprăvim lucrarea!”, a spus Ion Merdeci, din localitate. Mobilizarea sătenilor din localitate este strîns legată de faptul că vechea instalaţie de alimentare cu apă era uzată şi ceda permanent. “Cînd ţi-era lumea mai dragă se oprea apa sau se micşora presiunea. Ţevile erau vechi, din metal, şi se găureau tot timpul!”, a adăugat Merdeci. “Reabilitarea instalaţiei de aducţiune a apei va costa cca 10 miliarde!”, a declarat unul dintre muncitorii firmei care execută instalarea conductei pe amplasamentul prevăzut de proiect. Rasova, aflată la cca 18 km de Cernavodă, nu are ca prioritate doar alimentarea cu apă a gospodăriilor. “Avem alimentarea cu energie electrică, avem drum asfaltat în proporţie de peste 50%, avem serviciu de televiziune prin cablu, dar care nu acoperă tot teritoriul localităţii. Am vrea însă şi şcoala renovată, şi amenjarea unei gropi ecologice, dacă nu cerem prea multe de la viaţă şi de la Guvern”, a spus, şugubăţ, tanti Maria, o femeie care, la 75 de ani, ieşise cu lopata la poartă ca să dea o mînă de ajutor.