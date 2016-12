Satul românesc, repopulat cu tineri fermieri

08:28:50 / 17 Martie 2014

fermieri psdisti

99 la suta din fermieri si arendasi asi bat joc de taranul roman .exemplu -taranu are 10 ha teren nu al poate lucra ca nu are bani si al da arendasului .acesta ia suventia de la stat cam 170 euro per hectar al lucreaza asi ia recoltA si ai da antre 4 si 600 kg la ha restul pana la 3 -4 tone este al arendasului deci cine asi bate joc de taran de ce guvernul nu da o lege macar sa ai dea si taranului 50 la suta din profit .din aceasta cauza taranu prefera sa asi vanda pamantul la straini sau cui da banu asta ar trebui sa aibe guvernu an vedere