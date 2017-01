„Saturday Night Live“, marele câștigător al Creative Arts Emmy Awards

Emisiunea de divertisment „Saturday Night Live“ şi serialele ”Urzeala tronurilor / Game of Thrones” şi ”True Detective” se numără printre marii câştigători ai premiilor celei de-a 66-a gale Creative Arts Emmy, care a avut loc sâmbătă seară, la Nokia Theatre din Los Angeles. Peste 80 de premii au fost acordate, potrivit site-ului oficial al evenimentului. Emisiunea de divertisment „Saturday Night Live“ a primit cele mai multe premii, cinci, fiind urmată în top de seriile ”Game of Thrones”, ”True Detective”, ”Sherlock: His Last Vow” şi ”Cosmos: A Spacetime Odyssey”, cu patru trofee şi de ”Orange Is the New Black” şi ”Deadliest Catch”, cu trei Creative Emmy.

În categoriile dedicate actorilor, Joe Morton a câştigat premiul pentru cel mai bun artist invitat într-un serial-dramă (”Scandal”), Allison Janney a câştigat premiul pentru cea mai bună artistă invitată într-un serial-dramă, pentru rolul din ”Masters of Sex”, iar trofeele pentru cele mai bune roluri de invitaţi în producţii TV de comedie au fost câştigate de Uzo Aduba (”Orange Is the New Black”), respectiv Jimmy Fallon („Saturday Night Live“). În afară de premiul pentru interpretare câştigat de Jimmy Fallon, „Saturday Night Live“ a mai obţinut trofeele pentru cea mai bună regie a unei emisiuni de divertisment, cele mai bune costume, cele mai bune coafuri şi cel mai bun machiaj.

Premiile pentru cel mai bun casting au revenit producţiilor ”True Detective” (serial dramă), ”Orange Is the New Black” (serial comedie) şi ”Fargo” (miniserie / film TV). Emisiunea „The Colbert Report“ a câştigat al doilea Emmy consecutiv pentru cel mai bun scenariu. De asemenea, Heidi Klum şi Tim Gunn au câştigat al doilea lor Emmy în calitate de gazde ale emisiunii „Project Runway“, iar în categoria coregrafie, Tabitha şi Napoleon D'Umo au fost premiaţi pentru emisiunea „So You Think You Can Dance“. La gala de sâmbătă seară, prima poziţie în topul posturilor TV cu cele mai multe trofee a revenit HBO, care a câştigat 15 premii, iar locul al doilea a revenit postului NBC, cu 10 premii.

Gala Creative Arts Emmy Awards, organizată în mod tradiţional cu o săptămână înainte de decernarea premiilor Primetime Emmy, este dedicată disciplinelor tehnice din spatele producţiilor de televiziune: regie artistică, imagine, coafură, machiaj, mixaj de sunet, montaj de imagine, coregrafie, montaj de sunet, efecte speciale vizuale, cascadorii şi altele. Alte premii sunt decernate în categorii precum animaţie, seriale de non-ficţiune, reality-show şi actori cu statut de invitaţi. Cea de-a 66-a ediţie a Primetime Emmy Awards va fi difuzată pe 25 august, în direct de postul NBC, deţinut de Comcast Corp. Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în prime time. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de premiile Emmy, până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii 1970, iar cuvântul „primetime“ a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee. Premiile Primetime Emmy se acordă în general în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată prin rotaţie de cele patru posturi de televiziune majore din SUA, CBS, ABC, NBC şi FOX.