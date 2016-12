S-au acordat primele licenţe de depozit pentru seminţele de consum

Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a acordat ieri primele opt licenţe de depozit pentru seminţele de consum către companiile Boromir Prod (două licenţe), Marsat SA, Agrinvest SRL, Râmnicomb SRL, Standard Investment SRL, Intercereal SA şi Uniconfex Exim SRL. „Uneori nu s-au găsit bani, alteori nu s-a găsit voinţă. În sfîrşit, am ajuns la faza finală”, a declarat, ieri, Sîrbu, referindu-se la problemele pe care le-a întîmpinat în cadrul programului „Primul siloz”. Capacitatea totală a celor opt depozite este de 247.000 tone, iar solicitările pentru licenţierea depozitelor pentru seminţe de consum se ridică la o cantitate de 5,280 milioane tone, a subliniat el. „Am reuşit, după nouă ani de eforturi, să înmînăm primele licenţe. Încercări am avut în toată perioada aceasta. Noi considerăm acest moment ca fiind important, pentru că schimbă într-un fel relaţia dintre producător şi comerciant, dîndu-i posibilitatea producătorului să îşi depoziteze marfa, să obţină un certificat de garantare, să poată să-l utilizeze, să însămînţeze cultura de toamnă, şi, sigur, circuitul pe care îl parcurge producţia e un circuit care ne dă şi nouă siguranţa că marfa e păstrată în condiţii bune. Există şi o evidenţă, pînă la urmă, a ceea ce avem în depozite”, a precizat ministrul. Potrivit acestuia, procesul de licenţiere continuă. În fiecare miercuri, rapoartele de audit din teritoriu sînt analizate la comisia constituită în cadrul ministerului. Guvernul a adoptat, pe 15 iulie, normele metodologice cu privire la Programul „Primul Siloz”, care prevede ca producătorii de cereale să-şi poată depune producţia la depozite licenţiate de Ministerul Agriculturii. Cerealele vor fi depozitate pe categorii de calitate a grînelor, iar producătorul va primi un certificat în care va fi menţionată cantitatea depusă. Cu acest certificat, producătorii pot merge la bancă pentru a solicita creditele necesare continuării lucrărilor agricole sau pentru a plăti furnizorii. Disponibilităţile financiare ale schemei de garantare a certificatelor de depozit sînt constituite din suma de 42 milioane lei alocată de la bugetul de stat, prin capitalizarea Fondului de Garantare a Creditului Rural, cote plătite de depozitarii licenţiaţi, reprezentînd 0,5% din valoarea seminţelor de consum depozitate, dobînzi încasate la depozitele constituite de Fond. Producţia de grîu a României a fost anul trecut de şapte milioane de tone. În acest an recolta ar putea scădea la circa patru milioane de tone, din cauza secetei, potrivit estimărilor Federaţiei Naţionale a Producătorilor Agricoli din România.