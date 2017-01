S-au afișat rezultatele la concursul pentru directori de școli

19:36:58 / 13 Octombrie 2016

concurs directori

Cateva observatii: 1. Fiecare scoala ar fi trebuit sa propuna si sa trimita cel putin doi oameni la concurs-cei mai destoinici, mai apreciati si mai onesti colegi.Cadrele didactice au fost consultate? NU! Au si ele un cuvant de spus? Bineinteles-NU! Drept urmare s-au inscris la concurs, in 90% din cazuri, actualii directori- binecuvantati si protejati ani de zile de isj, multi aroganti, dispretuitori, care taie si spanzura, ca si cum scoala ar fi propria mosie, mostenire de familie...Ca despre un management inalt nu poate fi vorba, cata vreme au adus scoala romaneasca la faliment...Da, cata vreme scoala menegeriata de acestia scoate o armata de analfabeti, scoala in care e suficient sa te acoperi de hartii si diplome, scoala in care elevul face ce vrea el, caci are doar drepturi, nu? Ce ne mai trebuie schimbare? Da, da, la vremuri noi ...tot noi...Unde sa mai incapa si altii? Ca sa nu mai spun de faptul ca actualii n-au permis nicidecum colegilor sa acceada la titlul de expert fara de care nu se putea participa la concurs...Cei prosti da multi stau si privesc neputinciosi cum se distruge si bruma de speranta in schimbarea la fata a scolii romanesti. 2. Cat priveste probele de concurs: Prima parte ar fi putut fi un banal test la nivel de clasa a patra, iar restul intrebari cu raspunsuri mura-n gura cum se spune... Ati citit Un pedagog de scoala noua de Caragiale? Exact asa si probele penrtu directori: Manastire-ntr-un picior? Ghici ciuperca, ce-i? Daca asa arata fata unui concurs national pentru o astfel de functie, stim de pe acum cum va arata scoala in cativa ani!...O scoala mediocra, dupa chipul si asemanarea...lor. Si daca asta este fata democratiei in Romania, atunci bine fac acei tineri valorosi ca aleg scoala din Anglia,Franta, Finlanda etc.! Daca vor sa devina oameni, atunci sa caute mijloace pentru a pleca, oricum aici totul e pierdut! 3. Speram ca actualul minister al educatiei sa ia in serios problema concursului, sa elimine ferm politicul din sistemul de educatie, daca ar fi vrut cu adevarat sa reformeze ]nvatamantul romanesc! Dar, din pacate, sunt toti o apa si-un pamant, s-au compromis dand mana cu actuala putere politica ce ne-a distrus ca natie de-a lungul anilor. Cata inconstienta!... Bietii directori, niste mediocri pusi de marele partid sa distruga si ce a mai ramas din demnitatea scolii romanesti. Am zis!