S-au ales semifinaliştii la „Battle of Songs”

Concursul internaţional de compoziţie „Battle of the Songs” („Bătălia cîntecelor”), ajuns la cea de-a doua ediţie şi organizat de compania Star Management, a ajung în perioada semifinalelor. Cele 30 de melodii pe care juriul le-a considerat a fi cele mai bune pot fi ascultate şi votate de către public pe site-ul http://www.battleofsongs.com/ro/final.php. Comisia de jurizare este formată din: Dana Adam (Media Pro Music), Tiberiu Crişan (realizator de programe radio, jurnalist muzical), Cătălin Muraru (A&R manager al Casei de Discuri Roton), Bogdan Pavlică (redactor muzical la Radio România Actualităţi), Dan Popi (director al casei de discuri Media Services, licenţiat EMI în România), Pussycat (DJ la Kiss FM), Nono Semen (Pro FM), Zoli Toth (Star Management), George Zafiu (Europa FM).

„Cred că mulţi artişti, case de discuri şi impresari au de unde să îşi aleagă piese pentru viitoarele albume, dacă intra pe www.battleofsongs.com. Multe dintre piesele ajunse în semifinală pot rula pe posturile de radio cu succes. Concursul nostru a crescut fantastic la această a doua ediţie, în ceea ce priveşte calitatea. Recunosc printre compozitorii înscrişi concurenţi de anul trecut, dar şi compozitori consacraţi, ceea ce este un semn foarte bun. Au înţeles că acest concurs este o şansă importantă de afirmare, confirmare şi cîştig pentru ei. Sînt tare curios să aflu cine va cîştiga cei 10.000 de euro”, a declarat Zoli Toth, iniţiatorul acestui concurs.

Pînă pe data de 1 noiembrie, publicul poate vota piesele favorite, urmînd ca 12 melodii să intre în finală. Marele Premiu, în valoare de 10.000 de euro, este oferit de Privacy Condoms. Compozitorii vor fi răsplătiţi şi cu premii în aparatură de studio şi instrumente muzicale de la SoundCreation.ro.

„Battle of the Songs\" este primul concurs privat de compoziţie din România. La prima ediţie, organizată anul trecut, cîştigător a fost Doru Isăroiu de la formaţia „Parlament”, cu piesa „Doamne!”. Locul al doilea a fost ocupat de Ionuţ Murgoci cu piesa „My Way”, iar cel de-al treilea, de grecul Georgios Kalpakidis, cu piesa „On My Own”. Tot anul trecut, pe site au postat piese cîteva sute de candidaţi, care proveneau din şapte ţări europene: Malta, Grecia, Marea Britanie, Rusia, Bulgaria, Spania şi Republica Moldova. În 2007, cele mai multe piese trimise la „Battle of the Songs” au aparţinut unui român, care a postat pe site-ul concursului şapte compoziţii.