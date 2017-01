S-au anunţat filmele selectate la Cannes

Jean-Luc Godard, David Cronenberg, fraţii Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach, alături de actorul Tommy Lee Jones, convertit în regizor, se numără printre cei 17 cineaşti aflaţi în competiţie, anul acesta, pentru a obţine premiul Palme d'Or la Festival de la Cannes, care va fi decernat la 24 mai. Jean-Luc Godard, figură emblematică a Noului Val al cinematografiei franceze, va prezenta filmul ”Adieu au langage”, David Cronenberg va fi prezent cu ”Maps to the Stars”, fraţii Dardenne cu ”Deux jours, une nuit”, iar Ken Loach cu ”Jimmy's Hall”. Pe lista celor selecţionaţi, dintre cei 2.000 de candidaţi, se află şi nume cunoscute, precum Michel Hazanavicius cu filmul ”The Search” sau Tommy Lee Jones cu ”The Homesman”.

Cinematografia franceză este foarte bine reprezentată. Pe lângă producţiile semnate de Jean-Luc Godard şi Michel Hazanavicius au mai fost selectate filmul autobiografic ”Saint-Laurent”, în regia lui Bertrand Bonello, şi ”Sils Maria”, semnat de Olivier Assayas. Singura prezenţă hispanică în festival este cea a regizorului argentinian Damian Szifron, care prezintă în concurs ”Relatos Salvajes”, o co-producție ibero-argentiniană susținută de regizorul şi producătorul Pedro Almodóvar. În selecţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes, care se va desfăşura în perioada 14-25 mai, se mai numără ”Mr. Turner” de Mike Leigh, ”Sommeil d'hiver” de Nuri Bilge Ceylan din Turcia, dar şi producţiile a doi cineaşti deja premiaţi la Cannes, ”The Captive” de canadianul Atom Egoyan şi ”Mommy” a compatriotului său Xavier Dolan. Din SUA au mai fost selectate lungmetrajele ”Foxcatcher” de Bennett Miller, ”Deux fenêtres” de Naomi Kawase, ”Leviafan” de Andrei Zviaginţev, ”Le Chagrin des oiseaux” de Abderrahmane Sissako, ”La Merveille” de Alice Rohrwacher.

Printre vedetele care se vor perinda pe covorul roşu sunt Nicole Kidman, protagonista filmului care va deschide festivalul, intitulat ”Grace de Monaco”, în regia lui Olivier Dahan, Hilary Swank şi Meryl Streep, care vor prezenta ”The Homesman”, Robert Pattinson şi Julianne Moore cu ”Maps To The Stars”, Juliette Binoche şi Kristen Stewart cu ”Sils Maria”, Gaspard Ulliel şi Jérémie Rénier cu ”Saint-Laurent”, Bérénice Bejo şi Annette Bening cu ”The Search” sau Marion Cotillard cu ”Deux jours, une nuit”.

În competiţia Un Certain Regard, creată în 1978, sunt selectate, de obicei, filme atipice sau aparţinând unor cineaşti talentaţi, dar mai puţin cunoscuţi. Juriul a selectat, anul acesta, următoarele producţii: în deschidere ”Party Girl”, de Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis, apoi ”Jauja”, titlu încă nedefinitiv, de Lisandro Alonso, ”La chambre Bleue” de Mathieu Amalric, ”Incompresa / L'Incomprise” de Asia Argento, ”Titli” de Kanu Behl, ”Eleanor Rigby” de Ned Benson, ”Bird people” de Pascale Ferran, ”Lost River” de Ryan Gosling, ”Amour fou” de Jessica Hausner, ”Charlie's Country / Le pays de Charlie” de Rolf de Heer, ”Snow in paradise” de Andrew Hulme, ”Dohee-Ya / A Girl at My Door” de July Jung, ”Xenia” de Panos Koutras, ”Run” de Philippe Lacôte, ”Turist / Force majeure” de Ruben Ostlund, ”Hermosa juventud / La belle jeunesse” de Jaime Rosales, ”Fantasia” de Wang Chao, ”The salt of the earth / Le sel de la terre” de Wim Wenders şi Juliano Ribeiro Salgado, ”Harcheck mi headro / Loin de son absence”, de Keren Yedaya. În afara competiţiei vor fi prezentate: ”Dragons 2” de Dean Deblois, ”Gui Lai / Coming home” de Zhang Yimou, ”Pyo Jeok / The target” de Chang, ”The salvation” de Kristian Levring, ”The Rover” de David Michod, ”Les ponts de Sarajevo”, film semnat de 13 regizori printre care Jean-Luc Godard şi Isild Le Besco, ”Red army” de Polsky Gabe, ”Maidan” de Sergei Loznitsa, ”Eau argentée” de Mohammed Ossama, ”Caricaturistes - Fantassins de la démocratie” de Stéphanie Valloatto şi, pentru a celebra 70 de ani de la înfiinţarea publicaţiei ”Le Monde”, filmul ”Les gens du Monde”, semnat de Yves Jeuland.