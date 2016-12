S-au anunţat nominalizările la Globurile de Aur 2010

Comedia ”Up in the Air”, cu George Clooney în rolul principal, are cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur 2010, şase la număr, urmată de musicalul ”Nine”, cu cinci. În filmul ”Up in the Air”, regizat de Jason Reitman, George Clooney joacă rolul unui expert a cărui slujbă este să concedieze anumiţi angajaţi ai unei corporaţii. ”Nine” poartă semnătura regizorului Rob Marshall şi adună în distribuţie nume mari ale cinematografiei mondiale: Daniel Day-Lewis, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Sophia Loren şi Judi Dench, Kate Hudson şi Marion Cotillard. Nominalizările la cele 25 de categorii ale Globurilor au fost anunţate de actorii Diane Kruger şi John Krasinski şi de cântăreţul Justin Timberlake. Câştigătorii Globurilor de Aur 2010 vor fi anunţaţi şi premiaţi pe 17 ianuarie, în cadrul unei gale organizate la Los Angeles. Este deja cunoscut numele unuia dintre câştigători, regizorul american Martin Scorsese, care va fi recompensat cu premiul de excelenţă Cecil B. DeMille, pentru contribuţia sa la dezvoltarea industriei divertismentului.

Aflate la ediţia cu numărul 67, Globurile de Aur sunt considerate un adevărat barometru al Oscarurilor, 67,4% dintre peliculele premiate câştigând ulterior şi distincţia acordată de Academia Americană de Film pentru cel mai bun film. În ultimii cinci ani, însă, această regulă a fost respectă doar de ”Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, care a fost premiată atât cu Globul de Aur, cât şi cu Oscarul pentru cea mai bună peliculă. Asociaţia Presei Străine de la Hollywood a luat fiinţă în 1943 şi era formată din opt jurnalişti. Astăzi, membrii asociaţiei reprezintă publicaţii din 55 de ţări din Europa, Asia, Australia şi America Latină, care însumează peste 250 de milioane de cititori. Între revistele şi ziarele care votează laureaţii Globurilor de Aur se numără ”Le Figaro” din Franţa, cotidianul britanic ”Daily Telegraph”, ”L\'Espresso” din Italia, ”Vogue” din Germania, cotidianul chinez ”China Times” şi revista arabă ”Kul Al Osra”. Numărul membrilor creşte în fiecare an cu maxim cinci jurnalişti. În fiecare an, membrii asociaţiei vizionează peste 300 de filme şi participă la festivaluri de profil pentru a descoperi noi filme interesante şi inovatoare.