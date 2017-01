S-au anunţat nominalizările la premiile BAFTA

Filmul-revelaţie al anului trecut „Slumdog Millionaire” în regia lui Danny Boyle continuă seria ascendentă cu 11 nominalizări la premiile BAFTA, confirmînd succesul înregistrat la gala Globurilor de Aur şi statutul de mare favorit în cursa pentru premiile Oscar. Tot 11 nominalizări a primit, ieri şi filmul „Strania poveste a lui Benjamin Button”, în care joacă Brad Pitt, în timp ce „Cavalerul Negru”, producţia cu cel mai mare succes în box office-ul mondial în 2008, a primit nouă nominalizări. Totodată, drama „Schimbul”, regizată de Clint Eastwood, în care rolul principal este interpretat de Angelina Jolie, a primit opt nominalizări. Celelalte filme favorite la premiile BAFTA sînt „Frost/Nixon”, cu şase nominalizări, „The Reader” şi „In Bruges”, cu cîte cinci nominalizări, „Milk” şi „Revolutionary Road”, cu cîte patru nominalizări, potrivit Academiei de Film Britanice.

„Slumdog Millionaire”, o poveste despre un tînăr care, deşi needucat şi crescut într-un cartier sărac al Mumbaiului, ajunge să intre în posesia marelui premiu la o emisiune de tipul „Vrei să fii milionar?”, a fost marele cîştigător la premiile Globul de Aur, decernate duminică, peste Ocean. Printre nominalizările la premiile BAFTA obţinute se numără cele la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor pentru Danny Boyle şi Cel mai bun actor într-un rol principal pentru Dev Patel. De cealaltă parte, „Strania poveste a lui Benjamin Button”, în care personajul interpretat de Brad Pitt întinereşte în timp, concurează, printre altele, la categoriile Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor pentru David Fincher. Brad Pitt a primit două nominalizări pentru Cel mai bun actor într-un rol principal pentru „Strania poveste a lui Benjamin Button” dar şi la categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru „Burn After Reading”. Şi Kate Winslet a primit două nominalizări la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal pentru „The Reader”, respectiv „Revolutionary Road”. La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal au mai fost nominalizate Angelina Jolie, pentru interpretarea ei din filmul „Schimbul”, alături de Meryl Streep pentru „Doubt” şi Kristin Scott Thomas pentru „I`ve Loved You For So Long”. Regretatul actor australian Heath Ledger a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor într-un rol secundar pentru prestaţia din „Cavalerul Negru”.

Gala premiilor BAFTA va avea loc pe 8 februarie, la Royal Opera House din Londra.