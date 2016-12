S-au anunţat nominalizările la premiile Cesar

Academia premiilor Cesar, care recompensează, în fiecare an, creaţii ale cinematografiei franceze, a anunţat, ieri, lista filmelor, regizorilor şi actorilor dintre care se vor alege câştigătorii. Aceştia vor fi cunoscuţi la a 36-a ceremonie de decernare a premiilor Cesar, în 25 februarie. La categoria Cel mai bun film, câştigătorul va fi ales dintre lungmetrajele ”Des Hommes et des Dieux”, ”L\'Arnacoeur”, ”Gainsbourg, Vie Heroique”, ”Mammuth”, ”Le Nom des Gens”, ”The Ghost Writer” şi ”Tournee”. Cel mai bun regizor va fi desemnat dintre Matheieu Amalric pentru ”Tournee”, Olivier Assayas pentru ”Carlos, le film”, Xavier Beauvois pentru ”Des Hommes et des Dieux”, Bertrand Blier pentru ”Le Bruit des glacons” şi Roman Polanski pentru ”The Ghost Writer”. La categoria Cea mai bună actriţă au fost reţinute Isabelle Carre pentru rolul din ”Les emotifs anonymes”, Catherine Deneuve pentru ”Potiche”, Sara Forestier pentru ”Le Nom des Gens”, Charlotte Gainsbourg pentru ”L\'Arbre” şi Kristin Scott-Thomas pentru ”Elle s\'appelait Sarah”. Nominalizările pentru Cel mai bun actor sunt Lambert Wilson pentru prestaţia sa din ”Des Hommes et des Dieux”, Gerard Depardieu pentru ”Mammuth”, Romain Duris pentru ”L\'Arnacoeur”, Eric Elmosnino pentru ”Gainsbourg, Vie heroique” şi Jacques Gamblin pentru ”Le Nom des Gens”.

Cineastul american Quentin Tarantino va primi un premiu onorific pentru întreaga carieră, cu ocazia galei César. Alegându-l pe Quentin Tarantino, Academia de Film franceză a dorit să premieze ”un mare artist internaţional”, a declarat producătorul de film Alain Terzian, preşedintele Académie des Césars. Quentin Tarantino va primi acest premiu pe 25 februarie, la Paris, cu ocazia celei de-a 36-a gale a premiilor César, considerate echivalentul francez al premiilor Oscar. Gala va fi prezidată, în acest an, de actriţa americană Jodie Foster.