S-au anunţat nominalizările pentru premiile Oscar

Cursa pentru mult-râvnitele premii Oscar, aflate la 85-a ediţie, a început în mod oficial cu nominalizarea filmelor şi artiştilor care candidează la câştigarea preţioaselor statuete, peliculele „Lincoln” de Steven Spielberg cu 12 nominalizări şi “Life of Pi” de Ang Lee, cu 11 nominalizări, fiind favorite. Lista aspiranţilor la Oscaruri a fost citită de actorii Emma Stone şi Seth MacFarlane la Beverly Hills, la sediul Academiei americane de Arte şi Ştiinţe ale Cinematografiei. Din lista scurtă a nominalizărilor, care la cele mai disputate categorii nu a fost chiar atât de scurtă, lipseşte nominalizarea filmului românesc „După dealuri” în regia lui Cristian Mungiu. La categoria Cel mai bun film străin au fost nominalizate producţiile: “Amour” de Michael Haneke (Austria), “A Royal Affair” de Nikolaj Arcel (Danemarca), “No” de Pablo Larrain (Chile), “Kon-Tiki” de Joachim Roenning şi Espen Sandberg (Norvegia) şi “War Witch” de Kim Nguyen (Canada). Din păcate nici Mihai Măilaimare Jr. nu a fost nominalizat pentru imaginea filmului „The Master”.

Cel mai disputat premiu pentru Cel mai bun film este disputat de nu mai puţin de zece lungmetraje: ”Amour”, “Argo”, “Beasts of the Southern Wild”, “Best Exotic Marigold Hotel”, “Django Unchained”, “Les Miserables”, “Life of Pi”, “Lincoln”, “Silver Linings Playbook” şi “Zero Dark Thirty”. Pentru premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizaţi: Bradley Cooper pentru “Silver Linings Playbook”, Daniel Day-Lewis pentru “Lincoln”, Denzel Washington pentru “Flight”, Hugh Jackman pentru “Les Miserables” şi Joaquin Phoenix pentru “The Master”. La categoria feminină au fost alese: Emmanuelle Riva - “Amour”, Jennifer Lawrence - “Silver Linings Playbook”, Jessica Chastain - “Zero Dark Thirty”, Naomi Watts - “The Impossible” şi Quvenzhane Wallis - “Beasts of the Southern Wild”. Premiul pentru Cel mai bun rol secundar feminin ar putea ajunge la: Amy Adams - “The Master”, Anne Hathaway - “Les Miserables”, Sally Field - “Lincoln”, Helen Hunt - “The Sessions” sau Jacki Weaver - “Silver Linings Playbook”. La categoria similară masculină au fost nominalizaţi: Alan Arkin - “Argo”, Christoph Waltz - “Django Unchained”, Philip Seymour Hoffman - “The Master”, Robert De Niro - “Silver Linings Playbook”, Tommy Lee Jones - “Lincoln”. La categoria Cea mai bună regie au fost nominalizaţi: Steven Spielberg pentru “Lincoln”, Ang Lee pentru “Life of Pi”, Michael Haneke pentru “Amour”, David O. Russell pentru “Silver Linings Playbook”, Paul Thomas Anderson pentru “The Master”, iar Benh Zeitlin pentru “Beasts of the Southern Wild”.

Pentru Cel mai bun scenariu original au fost nominalizaţi: Michael Haneke pentru „Amour”, Quentin Tarantino pentru Django Unchained”, John Gatins pentru “Flight”, Wes Anderson, Roman Coppola pentru “Moonrise Kingdom” şi Mark Boal pentru “Zero Dark Thirty”. La categoria pentru scenariu adaptat au fost aleşi: Chris Terrio pentru Argo, Lucy Alibar, Benh Zeitlin pentru “Beasts of the Southern Wild”, David Magee pentru “Life of Pi”, Tony Kushner pentru “Lincoln” şi David O. Russell pentru “Silver Linings Playbook”.

Cel mai bun lungmetraj de animaţie se va alege din “Brave”, “Frankenweenie”, “ParaNorman”, “The Pirates! Band of Misfits” şi “Wreck-It Ralph”. Pentru Cea mai bună imagine au fost nominalizate producţiile “Anna Karenina”, “Django Unchained”, “Life of Pi”, “Lincoln” şi “Skyfall”. Pentru Cele mai bune costume: “Anna Karenina”, “Les Miserables”, “Lincoln”, “Mirror Mirror” şi “Snow White and the Huntsman”. Cel mai bun lungmetraj documentar: “5 Broken Cameras”, “The Gatekeepers”, “How to Survive a Plague”, “The Invisible War” şi “Searching for Sugar Man”. Cel mai bun documentar scurt: “Inocente”, “Kings Point”, “Mondays at Racine”, “Open Heart” şi “Redemption”. Cel mai bun montaj: “Argo”, “Life of Pi”, “Lincoln”, “Silver Linings Playbook” şi “Zero Dark Thirty”. Cel mai bun machiaj: “Hitchcock”, “The Hobbit: An Unexpected Journey” şi “Les Miserables”.

Pentru Cea mai bună coloană sonoră au fost alese filmele „Anna Karenina”, “Argo”, “Life of Pi”, “Lincoln” şi “Skyfall”. Cea mai bună piesă originală: “Before My Time” din “Chasing Ice”, “Everybody Needs a Best Friend” din “Te”, “Pi\'s Lullaby” din “Life of Pi”, “Skyfall” din “Skyfall” şi “Suddenly” din “Les Miserables”. Cea mai bună scenografie: “Anna Karenina”, “The Hobbit: An Unexpected Journey”, “Les Miserables”, “Life of Pi” şi “Lincoln”. Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Adam and Dog”, “Fresh Guacamole”, “Head Over Heels”, “Maggie Simpson in The Longest Daycare\'” şi “Paperman”. Cel mai bun scurtmetraj de acţiune: „Asad”, “Buzkashi Boys”, “Curfew”, “Death of a Shadow (Dood van een Schaduw)” şi “Henry”. Cel mai bun montaj sonor: “Argo”, “Django Unchained”, “Life of Pi”, “Skyfall” şi “Zero Dark Thirty”. Cel mai bun mixaj de sunet: „Argo”, “Les Miserables”, “Life of Pi”, “Lincoln” şi “Skyfall”. Cele mai bune efecte vizuale: “The Hobbit: An Unexpected Journey”, “Life of Pi”, “Marvel\'s The Avengers”, “Prometheus” şi “Snow White and the Huntsman”.