S-au dat patru Prime Mașini!

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a acordat, la sfârşitul lui martie, primele patru garanţii în cadrul programului „Prima Maşină“, cu o valoare medie de 23.000 lei. Primii beneficiari sunt patru tineri din Bucureşti, Argeş şi Tulcea, care lucrează în IT, administraţie publică şi apărare şi care au luat credite de la Alpha Bank şi CEC Bank, a anunţat vineri FNGCIMM. Potrivit Ministerului Finanțelor, persoanele fizice pot achiziţiona un autoturism nou prin contractarea de credite garantate 50% de stat, costul finanţării având un nivel maxim de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni. Ele trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul unui autoturism (Euro5+) al cărui preț să fie de cel mult 50.000 lei (plus TVA, după caz). Programul Prima Mașină are un plafon de 350 milioane lei, în 2015.