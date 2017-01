S-au decernat MTV Video Music Awards 2014

Beyonce, Miley Cyrus şi Katy Perry s-au numărat printre marile câştigătoare ale ediţiei de anul acesta a galei MTV Video Music Awards, care a avut loc duminică seară, la The Forum, în Inglewood, California. Vedetele feminine ale muzicii pop au dominat gala, cu Miley Cyrus şi Beyonce oferind două dintre cele mai emoţionante momente. Astfel, Miley Cyrus, care anul trecut a oferit un show erotic pe scena VMA, a câştigat cel mai important premiu, cel pentru cel mai bun videoclip al anului, cu piesa ”Wrecking Ball”. Vedeta nu a urcat pe scenă pentru a-şi ridica premiul, trimiţând în locul său un tânăr care locuieşte pe străzi, pe nume Jesse. ”V-am curăţat camerele de hotel, am fost figurant în filmele voastre, am fost figurant în vieţile voastre. Deşi sunt invizibil pentru voi pe stradă, am multe dintre aceleaşi vise care v-au adus pe mulţi dintre voi aici, în această seară”, a spus tânărul, în timp ce Cyrus încerca să nu plângă. Nicki Minaj a oferit primul show live al serii, cântând piesa hip-hop ”Anaconda”, îmbrăcată sumar şi dansând cu mişcări provocatoare, aproape pornografice, pe un fundal ce reprezenta o junglă.

Cel mai emoţionant moment al serii a avut-o ca protagonistă pe Beyonce, care a primit premiul Michael Jackson Video Vanguard, pentru întreaga sa carieră. Cel care i-a înmânat distincţia a fost chiar soţul său, rapperul Jay-Z, care a numit-o ”cea mai mare cântăreaţă în viaţă”. Rapperul, având-o în braţe pe Blue Ivy, fiica cuplului, a sărutat-o pe Beyonce, care, emoţionată, nu a mai spus decât: ”Nu pot să spun nimic, sunt atât de plină de recunoştinţă”. Momentul vine pe fondul a tot mai multe relatări despre problemele de cuplu pe care le întâmpină cei doi. Beyonce a oferit un spectacol live, apărând îmbrăcată într-un costum mulat strălucitor, înconjurată de ecrane uriaşe şi siluetele unor dansatori. Beyonce a mai primit trei premii la gala VMA 2014: pentru cea mai bună colaborare, pentru cântecul ”Drunk in love”, cu Jay-Z, cea mai bună imagine şi cel mai bun clip cu mesaj social, pentru ”Pretty Hurts”.

Prezentatorii premiilor au oferit la rândul lor momente amuzante, cu Jim Carrey împiedicându-se pe scenă în timp ce anunţa câştigătorul premiului pentru cel mai bun videoclip pop, alături de Jeff Daniels şi Jay Pharoah, de la emisiunea TV americană de succes „Saturday Night Live“, imitându-i pe Jay-Z şi Kanye West. Printre celelalte premii care au fost acordate duminică seară se numără cele pentru cel mai bun videoclip al unei artiste - Katy Perry, pentru ”Dark Horse”, cel mai bun clip al unui artist - Ed Sheeran, pentru ”Sing”, cel mai bun clip rock - Lorde, cu ”Royals”, şi cel mai bun clip pop - Grande feat. Azalea, pentru ”Problem”. Câştigătorul categoriei Artist to watch (artist de urmărit) a fost trupa de fete Fifth Harmony's, cu piesa ”Miss Movin' On”, care a concurat pentru acest premiu cu australienii de la 5 Seconds of Summer, rapperul Schoolboy Q şi britanicii Sam Smith şi Charlie XCX.

MTV Video Music Awards au fost oferite prima dată în 1984, pentru a celebra cele mai bune videoclipuri ale anului. Iniţial gândite ca alternativă la premiile Grammy, de-a lungul timpului au devenit trofee respectabile în domeniul muzical, mai ales în genul pop-rock de peste ocean. Gala este organizată anual şi este transmisă în direct pe postul MTV, iar distincţiile sunt oferite pe baza voturilor publicului.