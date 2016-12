S-au decernat premiile Ivor Novello

Cîntăreaţa galeză Duffy, formaţiile britanice Tings Tings, Coldplay şi Elbow, precum şi pionierii muzicii trip hop Massive Atack s-au numărat printre cîştigătorii celei de-a 54-a ediţii a premiilor Ivor Novello, care au fost decernate joi seară, la Londra. Premiile Ivor Novello, unele dintre cele mai prestigioase distincţii ale industriei muzicale britanice, recompensează compozitorii şi cîntăreţii britanici. La ceremonia de joi seară, trupa indie-rock Elbow a cîştigat două premii, pentru cel mai bun cîntec contemporan (”Grounds For Divorce”) şi pentru cel mai bun cîntec - din punct de vedere al melodiei şi al versurilor (”One Day Like This”). Duetul Ting Tings, care în iulie va concerta şi la Bucureşti, la festivalul B\'estfest, a primit premiul pentru cel mai bun album, ”We Started Nothing”, acesta fiind şi materialul lor de debut. Formaţia a devansat astfel artişti consacraţi, precum Coldplay şi Duffy. De asemenea, formaţia Massive Attack a primit un premiu pentru contribuţia extraordinară adusă la dezvoltarea muzicii britanice. Trupa Coldplay - care se află în turneu şi nu a putut fi prezentă la ceremonie - a cîştigat premiul pentru cel mai bine vîndut single – ”Viva La Vida”.

Pe de altă parte, premiul pentru cea mai difuzată piesă a revenit cîntăreţei galeze Duffy, pentru hitul ”Mercy”. Jonny Greenwood, din trupa Radiohead, a cîştigat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră originală, pentru filmul ”Va curge sînge/ There Will Be Blood”. De asemenea, au fost acordate şi o serie de premii speciale: lui Vince Clark, pentru ”o extraordinară colecţie de piese”, lui Edwyn Collins - premiul Ivors Inspiration, lui Eg White - compozitorul anului şi lui Smokey Robinson - premiul special internaţional. Premiile şi-au primit numele de la actorul, compozitorul şi cîntăreţul galez Ivor Novello, care a fost unul dintre cei mai mari artişti britanici ai începutului de secol XX. Cîştigătorii sînt votaţi şi prezentaţi de compozitori.