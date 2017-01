S-au decernat Tony Awards

Revoluţiile, revoltele şi sexul s-au numărat printre temele din producţiile cîştigătorilor premiilor Tony, decernate celor mai importante piese jucate pe Broadway, printre care “The Coast of Utopia” şi “Spring Awakening”, într-o gală care a avut loc duminică, la New York.

“The Coast of Utopia”, trilogia epică ce durează opt ore, a lui Tom Stoppard, o dramă revoluţionară a cărei acţiune are loc în Rusia, a cîştigat şapte dintre premiile decernate pentru producţiile ce se joacă pe Broadway. Printre distincţiile primite, se numără cele pentru Cea mai bună piesă şi pentru Cel mai bun regizor. Numărul mare de premii a constituit un record pentru o singură piesă. “The History Boys” a lui Alan Bennett cîştigase, anul trecut, şase premii, ca şi “Moartea unui comis-voiajor” a lui Arthur Miller, în 1949. Producţia muzicală rock “Spring Awakening”, o piesă despre adolescenţi care învaţă ce înseamnă sexul, a dominat categoria musical şi a plecat cu opt premii, inclusiv pentru “Cel mai bun musical” şi “Cel mai bun regizor de musical”. Actorii din “The Coast of Utopia”, Billy Crudup şi Jennifer Ehle, au cîştigat premiile pentru rolurile secundare, iar piesa a mai luat trofee la categoriile costume, lumini şi scenografie. Frank Langella a primit un premiu Tony pentru Cel mai bun actor într-un rol principal, pentru personajul Richard Nixon din “Frost/Nixon”, o dramatizare a interviurilor TV realizate de David Frost cu fostul preşedinte american, în 1977. Julie White, care joacă în “The Little Dog Laughed”, a cîştigat la categoria Cea mai bună actriţă şi a învins actriţe mult mai cunoscute, precum Vanessa Redgrave şi Angela Lansbury. “Grey Gardens”, o piesă despre două rude ale lui Jacqueline Kennedy Onassis, care a avut zece nominalizări, a primit doar trei premii la secţiunea musical, pentru actriţa din rol principal, Christine Ebersole, cea din rol secundar, Mary Louise Wilson şi pentru costume. Una dintre surprize a fost un Tony pentru Cel mai bun actor într-un musical, cîştigat de David Hyde Pierce, cunoscut pentru rolul Niles din serialul TV “Frasier” şi care a jucat un detectiv particular în “Curtains”.

Premiile Antoinette Perry pentru Excelenţă în Teatru, mai cunoscute sub numele de Premiile Tony, sînt o recunoaştere a meritelor producţiilor prezentate pe Broadway. Ceremonia de decernare a premiilor are loc anual, a ajuns la cea de-a 61-a ediţie şi este organizată de American Theatre Wing şi League of American Theatres and Producers.