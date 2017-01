S-au decis echipele calificate în Final Four-ul Ligii Campionilor la volei

Ediția 2016 a CEV DenizBank Volleyball Champions League și-a desemnat echipele care vor evolua în turneul Final Four după disputarea meciurilor retur din faza Play-off 6 a competiţiei. La feminin, VakıfBank Istanbul a ajuns pentru a patra oară consecutiv în Final Four, după ce anul trecut a ocupat locul 3, în 2014 a fost pe locul 2, iar în 2013 a obţinut trofeul. La masculin, Zenit Kazan, câştigătoarea de anul trecut a întrecerii, a ajuns pentru a şasea oară consecutiv în Final Four, echipa antrenată de Vladimir Alekno mai având în palmares locul 1 - în 2012, locul 2 în 2011, locul 3 - în 2013 şi locul 4 - în 2014.

Rezultatele partidelor din faza Play-off 6 a Ligii Campionilor la volei feminin: VakıfBank Istanbul (Turcia) - Volero Zürich (Elveția) 3:2 (25:23, 25:23, 23:25, 24:26, 15:13) și 3:1 (25:22, 32:34, 25:21, 25:22), Fenerbahce Grundig Istanbul (Turcia) - Dinamo Moscova 3:1 (25:21, 25:14, 21:25, 25:19) și 3:2 (25:19, 24:26, 19:25, 25:18, 15:8), Dinamo Kazan (Rusia) - Nordmeccanica Piacenza (Italia) 3:0 (25:14, 25:23, 25:21) și 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Turneul Final Four va avea loc în perioada 9-10 aprilie, la Montichiari, fiind organizat de clubul italian Pomì Casalmaggiore. În semifinale se vor întâlni Pomì Casalmaggiore cu Dinamo Kazan și Fenerbahce Grundig Istanbul cu VakıfBank Istanbul.

Rezultatele partidelor din faza Play-off 6 a Ligii Campionilor la volei masculin: Zenit Kazan (Rusia) - PGE Skra Belchatow (Polonia) 2:3 (25:23, 25:21, 23:25, 25:27, 16:18) și 3:0 (25:19, 25:23, 25:19), Trentino Diatec (Italia) - Belogorie Belgorod (Rusia) 3:0 (25:20, 25:17, 28:26) și 3:2 (25:17, 21:25, 25:23, 22:25, 16:14), Cucine Lube Civitanova (Italia) - Halkbank Ankara (Turcia) 3:2 (21:25, 21:25, 25:17, 25:18, 15:111) și 2:3 (29:27, 24:26, 22:25, 25:20, 13:15) - 17:15 în ”setul de aur”.

Turneul Final Four va avea loc în perioada 16-17 aprilie, la Cracovia, fiind organizat de clubul polonez Asseco Resovia Rzeszow. În semifinale se vor întâlni Asseco Resovia Rzeszow cu Zenit Kazan și Cucine Lube Civitanova cu Trentino Diatec.