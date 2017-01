S-au descoperit cuiele de la crucificarea lui Iisus?

Două cuie despre care se crede că au fost folosite la crucificarea lui Iisus au fost descoperite într-un mormânt vechi de 2.000 de ani din Ierusalim. Cele două cuie, care au o lungime de aproximativ cinci centimetri, au fost descoperite pentru prima dată în 1990, într-un mormânt din Ierusalim despre care se spune că ar aparţine lui Caiafa, preotul care l-a trimis pe Iisus la crucificare. Însă, la scurt timp după descoperire, mormântul a fost resigilat iar artefactele au dispărut în mod misterios. Într-un film documentar intitulat ”Cuiele Crucii /The Nails of the Cross”, investigatorul Simcha Jacobovici pretinde că a descoperit cele două cuie în laboratorul unui antropolog din Tel Aviv. Filmul debutează cu vizitarea mormântului lui Caiafa, care a fost descoperit în timpul unor lucrări de construcţie la câţiva kilometri de Vechiul Oraş. Jacobovici spune că cele două cuie descoperite în mormânt, dintre care unul a fost găsit într-o bucată de os, sunt cele folosite la crucificarea lui Iisus, pentru că preotul Caiafa are o legătură puternică cu acest eveniment. Multe relicve antice, inclusiv câteva cuie despre care s-a spus că au fost folosite la crucificare, au fost prezentate de-a lungul timpului ca având o legătură cu Iisus. Multe dintre acestea au fost considerate false, în timp ce altele au fost catalogate drept sfinte. Jacobovici, un investigator cunoscut care a lucrat la documentar timp de trei ani, a trezit dezbateri şi cu un film anterior, în care a pretins că a descoperit mormântul pierdut al lui Iisus.