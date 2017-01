S-au înmînat premiile Oscar

Cea de-a 79-a ediţie a decernării mult rîvnitelor statuete aurii nu a mai luat prin surprindere, acordîndu-se premii unor filme şi protagonişti deja recompensaţi cu laurii altor evenimente de gen. Astfel, premiile care le-au revenit lui Helen Mirren şi Forest Whitaker pentru “Cea mai bună actriţă în rol principal”, respectiv “Cel mai bun actor” nu au fost decît reconfirmări aşteptate.

Marele cîştigător al Oscarurilor a fost de departe Martin Scorsese, care în sfîrşit a cîştigat atît premiul “Cel mai bun film”, cît şi pentru regie cu filmul "The Departed", în traducere Cîrtiţa. Cîştigătorul a fost anunţat de un trio de regizori format din Francis Ford Coppola, Steven Spielberg şi George Lucas. Martin Scorsese a mai fost nominalizat de cinci ori la Oscar fără să cîştige însă. Filmul său a obţinut, de altfel, patru premii. "Labirintul lui Pan" a primit trei premii pentru scenografie, machiaj şi imagine, în timp ce musicalul "Dreamgirls", producţia independentă "Fiecare se crede normal" şi documentarul lui Al Gore "Un adevăr care deranjează" au primit cîte două statuete.

Jennifer Hudson a confirmat nominalizarea pentru “Cel mai bun rol secundar feminin” pentru prestaţia sa din musicalul "Dreamgirls”, în timp ce veteranul cinematografiei americane Alan Arkin a primit său Oscar pentru rolul din ”Little Miss Sunshine”, în traducere “Fiecare se crede normal”. "Happy Feet - Mumble cel mai tare dansator" a cîştigat Oscarul pentru cel mai bun film de animaţie. Piesa scrisă de Melissa Etheridge, intitulată "I Need to Wake Up", compusă pentru documentarul lui Al Gore, a fost de asemenea cîştigătoarea-surpriză la categoria “Cel mai bun cîntec original”, la care au mai fost nominalizate trei piese din "Dreamgirls" şi una din filmul de animaţie "Maşini".

Producţia germană "Das Leben der Anderen"/"The Lives of Others", o dramă despre felul în care Stasi a distrus viaţa unor oameni obişnuiţi din Germania de Est în timpul Comunismului, a cîştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin. Lung-metrajul de debut al regizorului Florian Henckel von Donnersmarck şi-a adjudecat mai multe premii în ultimele luni, inclusiv premiul “Indie Spirit” pentru film străin şi trofeul pentru “Cel mai bun film al Academiei Europene de Film”.

Prezentată de Ellen DeGeneres, ceremonia Academiei Americane a adus pe scenă o mulţime de vedete pentru a anunţa cîştigătorii: Clive Owen, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Daniel Craig, Gwyneth Paltrow, Helen Mirren, Tom Hanks, George Clooney, Rachel Weisz si Cameron Diaz. Tom Cruise i-a înmînat lui Sherry Lansing premiul umanitar “Jean Hersholt”.

Lista completă a premiilor decernate:

Scenografie: "Pan's Labyrinth"/ "Labirintul lui Pan”

Cel mai bun machiaj: "Pan's Labyrinth"/"Labirintul lui Pan”

Cel mai bun scurt-metraj de animaţie: "The Danish Poet”

Cel mai bun scurt-metraj: "West Bank Story”

Montaj de sunet: "Scrisori din Iwo Jima”

Mixaj de sunet: "Dreamgirls”

Cel mai bun actor în rol secundar: Alan Arkin pentru ”Little Miss Sunshine”/"Fiecare se crede normal”

Cel mai bun film de animaţie: „Happy Feet - Mumble cel mai tare dansator”

Cel mai bun scenariu adaptat: ”The Departed”/ "Cîrtiţa”

Costume: "Marie Antoinette”

Imagine: "Pan's Labyrinth"/ "Labirintul lui Pan”

Efecte speciale: "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest"/"Piraţii din Caraibe: Cufărul omului mort”

Cel mai bun film străin: „Das Leben der Anderen”/The Lives of Others"

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jennifer Hudson pentru „Dreamgirls”

Cel mai bun documentar de scurt-metraj: "The Blood of Yingzhou District”

Cel mai bun documentar de lung-metraj: "An Inconvenient Truth”

/"Un adevăr care deranjează”

Cea mai bună coloană sonoră originală: "Babel”

Cel mai bun scenariu original: Michael Arndt pentru ”Little Miss Sunshine”/"Fiecare se crede normal”

Cel mai bun cîntec original: Melissa Etheridge pentru "I Need to Wake Up” din "An Inconvenient Truth”/"Un adevăr care deranjează”

Montaj: ”The Departed”/"Cîrtiţa”

Cel mai bun actor în rol principal: Forest Whitaker pentru "Last King of Scotland"/"Ultimul rege al Scotiei"

Cea mai bună actriţă în rol principal: Helen Mirren pentru "The Queen”

Cel mai bun regizor: Martin Scorsese pentru ”The Departed”/"Cîrtiţa”

Cel mai bun film: ”The Departed”/"Cîrtiţa”