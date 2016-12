S-au întors acasă cu medalii!

Rezultatele excepţionale obţinute de elevii constănţeni la competiţiile şcolare naţionale şi internaţionale, dovedesc, încă o dată, că Şcoala românească mai are, încă, dascăli dedicaţi, dar şi tineri dornici să înveţe. Primul succes al anului şcolar în curs aparţine elevilor Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB), care au reuşit performanţa de a obţine medalii de argint şi bronz în cadrul ediţiei din acest an a Olimpiadei Internaţionale de Ştiinţe pentru Juniori, desfăşurată în Durban, Republica Sud Africană, în perioada 1-11 decembrie. Elevii Ioan Ignat şi Daniel Adrian Aleca (clasa a IX-a) şi Lucica Ştefania Moroianu (clasa a X-a) au făcut parte din echipa de şase elevi care a reprezentat România la competiţia şcolară. „În cadrul Olimpiadei, concurenţii susţin probe teoretice şi practice la fizică, chimie şi biologie. În luna mai a acestui an a avut loc etapa judeţeană, iar în august, etapa naţională, în urma căreia primii 15 clasaţi au fost selectaţi în lotul lărgit al României pentru faza internaţională”, a declarat profesorul de fizică Sanda Oprea, din cadrul CNMB, care a pregătit-o pe Ştefania Moroianu. Elevii din lotul lărgit au fost pregătiţi, timp de aproape trei săptămâni, de cei mai buni profesori din ţară, după care au susţinut probe de baraj în urma cărora primii şase clasaţi au fost selectaţi pentru a reprezenta România şi a se întrece cu cei mai buni elevi din întreaga lume. Pentru a fi siguri că vor obţine rezultate bune la faza naţională, cei trei olimpici mircişti şi-au petrecut vacanţa de vară la şcoală, unde s-au pregătit la cele trei discipline (ajutaţi de profesorii Liliana Timofte, Monica Dumitru, Sanda Oprea şi Claudia şi Florin Dobrin) de dimineaţa până seara. Eforturile le-au fost răsplătite pe deplin, atât la faza naţională cât şi la cea internaţională, unde Ioan Ignat a obţinut medalia de argint, iar Daniel Aleca şi Ştefania Moroianu au luat medalii de bronz. Ieri după-amiază, olimpicii s-au întors acasă, fiind întâmpinaţi în aeroport de familii. „Drumul a fost obositor, dar venim foarte încântaţi de ceea ce am văzut acolo. Modul cum a fost organizată competiţia a fost excepţional, iar excursiile la care am participat au fost uimitoare. Sunt mulţumit de rezultatul obţinut”, a declarat, la câteva minute după ce a ajuns pe aeroport, Ioan Ignat. La ediţia din acest an au participat 252 de elevi, din 40 de ţări.