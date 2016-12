S-au lepădat de haina de consilier

Se pare că pentru unii dintre politicienii noştri nu mai rentează funcţia de consilier local. În ultima vreme se înregistrează tot mai multe abandonuri! Pesemne că, în cazul celor care se leapădă de haina de consilier, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din tîrg. Evident, din tîrgul Consiliului Local sau Judeţean. Dintre toţi, Cătălin Filişan pare a fi cel mai sincer. Cel puţin aşa reiese din declaraţiile lui Mircea Banias. Domnul Filişan nu dă afacerile personale pe grijile pentru soarta urbei. Primul exemplu în materie de abandon a venit din partea avocatului Ioan Popescu, fost lider interimar al PD-L Constanţa, unul dintre neînţeleşii politichiei noastre locale. Gestul domnului Popescu a fost oarecum surprinzător. După ce s-a bătut prin tribunale pentru a revendica postul de consilier judeţean ce îi revenea conform algoritmului politic, brusc i s-a făcut lehamite! Cum i s-a făcut lehamite şi de şefia partidului... Surprinzătoare a fost şi decizia lui Zanfir Iorguş, cunoscut fiind faptul că dumnealui îi plac la nebunie funcţiile importante în teritoriu! În ceea ce-i priveşte pe cei menţionaţi mai sus, fiecare prezintă motivaţiile sale personale. Sigur, ele trebuie luate ca atare şi respectate. Sînt însă şi domni care, intrînd într-un consiliu sau altul, au constatat că pomul lăudat nu prea are mere. Din acest motiv, au făcut repede pasul înapoi. Ce-i drept, în ultimii ani, s-au vehiculat tot felul de legende despre binefacerile de care se bucură domnii consilieri. S-a vorbit adeseori despre coaliţiile ascunse dintre diverse formaţiuni politice. Am avut parte de cazuri de-a dreptul hilare în care diverse partide jucau periniţa în teritoriu şi se spurcau la nivel central. Acum, din cîte constat, este invers, chiar dacă ieşirile domnului Banias pe această temă sînt din ce în ce mai nervoase… S-au lansat poveşti despre consilieri care s-au făcut oameni, ca şi cum pînă atunci ar fi fost animale! Încet, dar sigur, în timp, povestea cu consilierii locali s-a cam fîsîit. Ca atare, tot mai mulţi politicieni locali se leapădă de aceste haine. Repet, din motive mai mult sau mai puţin obiective. Fenomenul despre care vorbesc nu a cuprins tot judeţul. De pildă, la Mangalia, un loc în Consiliul Local continuă să reprezinte o mare tentaţie pentru cei care, pe această temă, se calcă de multă vreme în picioare. Poate că la Mangalia sînt mai multe mize adunate! Nu mă îndoiesc că da, de vreme ce cafturile politice de pe plan local s-au amplificat în ultima vreme. În timp ce alţii renunţă la locurile ocupate în diverse consilii, la Mangalia, dimpotrivă, s-ar putea suplimenta numărul de scaune. Mai mult decît atît, unii sînt de-a dreptul îngroziţi de perspectiva sumbră a organizării de noi alegeri locale. Situaţie în care, mai mult ca sigur, cei mai mulţi dintre actualii consilieri locali vor rămîne cu siguranţă pe afară. Din acest motiv, după dizolvarea Consiliului Local, disputa s-a transformat într-un război pe viaţă şi pe moarte. În plan politic, desigur. La Mangalia, faţă de Constanţa, nimeni nu vrea să-şi piardă locul în Consiliul Local. Unii au făcut eforturi de-a dreptul chinuitoare pentru a se agăţa de barca CL Ion Anghel, de pildă, a cărui identitate politică rămîne o nebuloasă, ca să-şi vadă visul cu ochii, a fost nevoit să-l îngroape pe Eugen Pricopie la umbra plopului cu micşunele din PRM! Domnul Anghel, zis şi John, reprezintă simbolul jertfei supreme pentru binele şi prosperitatea mangalioţilor de pretutindeni. Ca sacrificiul lui să fie vizibil dincolo de foişor, a săpat pînă a ajuns în Consiliul Local. La concurenţă cu cei care se leapădă de haina de consilier. Dacă la Constanţa există consilieri fără niciun orizont politic şi fără vlagă, ei bine, la Mangalia, se simte o emulaţie creatoare în jurul unui singur obiectiv - debarcarea primarului Claudiu Tusac. Domnii în cauză prezintă acest program demolator, dovadă că Mangalia stă pe loc de luni de zile, ca pe o iniţiativă constructivă. S-o creadă ei! E un motiv serios ca unii dintre respectivii consilieri să fie debarcaţi.