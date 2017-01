S-au pus în vînzare biletele la show-ul lui Laurent Garnier

Laurent Garnier va reveni în România, pe data de 14 martie, în clubul „Fratelli Studios” din capitală, începînd cu ora 23.00, în cadrul unui eveniment marca „The Mission”. În deschiderea show-ului vor mixa „Khidja Clouds Society”. Biletele pentru acest eveniment s-au pus în vînzare de curînd şi se pot achiziţiona din reţeaua magazinelor Diverta şi online, de pe site-ul www.bilete.ro, la preţul de 50 de lei. La intrare, în seara evenimentului, preţul unui bilet va fi de 75 de lei.

Alături de renumitul DJ şi producător francez, vor mai urca pe scenă Scan X (electronic), Benjamin Rippert (clape), Philippe Nadaud (saxofon) şi Philippe Anicaux (trompetă), fiind primul show pe care Laurent Garnier îl va susţine în România împreună cu trupa sa.

Laurent Garnier s-a născut în Boulogne sur Seine, o suburbie a Parisului, pe data de 1 februarie 1966. Primul mix oficial al lui Laurent Garnier a apărut în luna aprilie a anului 1994 şi s-a numit „X-Mix”, în timp ce, în luna octombrie a aceluiaşi an, a lansat primul său album, intitulat „Shot In The Dark”, care s-a vîndut în peste 70.000 de exemplare, în peste 20 de ţări. De asemenea, Laurent Garnier a cîştigat numeroase premii şi în Marea Britanie, pentru cel mai bun DJ, cel mai bun artist/producător, cea mai bună casă de discuri (F-Communications) şi cea mai bună petrecere. După aproximativ 15 de ani de mixat, Laurent Garnier este departe de a fi blazat sau depăşit, artistul experimentînd mereu şi reuşind să creeze o atmosferă deosebită în cluburi, pînă în zori. Prima vizită a lui Garnier în România a fost pe data de 9 februarie a anului trecut. La show-ul care va avea loc pe 14 martie, la Bucureşti, accesul persoanelor cu vîrsta sub 18 ani va fi interzis.