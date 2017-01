S-au pus în vînzare biletele pentru concertul lui Kylie Minogue la Bucureşti

Biletele pentru concertul lui Kylie Minogue de la Bucureşti, care va avea loc pe data 17 mai 2008, au fost puse, astăzi, în vînzare. Preţul biletelor variază între 70 şi 400 de lei. Concertul, care va avea loc pe Stadionul Cotroceni, va marca prima prezenţă a renumitei cîntăreţe în România, aceasta susţinînd turneul KYLIEX2008, care promovează noul său album, „X”.

Kylie Minogue este cunoscută pentru hiturile sale „Loco-Motion”, „I Should Be So Lucky”, „Better the Devil You Know”, „Spinning Around” sau „Can\'t Get You Out of My Head”. Cîntăreaţa de origine australiană a fost nevoită să îşi întrerupă turneul „Showgirl”, în mai 2005, cînd a fost diagnosticată cu cancer la sîn. Doar două zile mai tîrziu a fost operată în Australia şi a început chemoterapia. Minogue a revenit pe scenă, vindecată, în luna noiembrie a anului trecut, cu mai multe spectacole în ţara sa natală şi apoi, cu un nou album.