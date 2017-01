S-au răsturnat cu mașina

Vacanța la mare a unor turiști din Brăila s-a încheiat cum nu se poate mai prost! După ce au petrecut pe litoral câteva zile, un bărbat de 58 de ani, soția și soacra sa au plecat ieri spre casă. Pe drum, însă, cei trei au fost implicați într-un accident rutier. Potrivit anchetatorilor, șoferul se deplasa cu un autoturism marca Dacia, pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova). La intrarea în localitatea Gălbiori, într-o curbă la dreapta, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț. În urma impactului, soția șoferului, dar și mama ei au fost rănite. Un localnic a alertat autoritățile. „Am auzit o bubuitură și am ieșit din curte. Am văzut mașina răsturnată și am mers să le acord primul ajutor. Cele două femei erau foarte speriate și aveau câteva răni ușoare. Șoferul era lovit la cap, dar nu a mers la spital. Acesta a spus că i-ar fi explodat un cauciuc“, a povestit martorul. Polițiștii de la Rutieră și două ambulanțe au ajuns imediat la locul accidentului. Cele două victime, de 52 și 74 de ani, au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.