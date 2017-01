S-au reluat lucrările de reabilitare la Spitalul Judeţean

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, deputaţii PSD Alexandru Mazăre şi Corneliu Dida, deputatul PNL Gheorghe Dragomir şi numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor locale au participat ieri la reinaugurarea lucrărilor de reparaţii capitale la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Amintim că la iniţiativa primarului Mazăre, în mai 2004, a fost semnat contractul iniţial între CJC şi grupul israelian Baran, care a cîştigat licitaţia de atribuire a lucrărilor. Reabilitarea a demarat în iunie 2004, iar CJC a aprobat în octombrie alocarea a cîte un milion de euro anual pentru acest program. Lucrările au decurs normal, pe tronsonul 1 al spitalului, la etajele 6 – 9 şi la Secţia de Diabet, în condiţiile în care, în mai 2005, Curtea de Conturi a verificat devizele şi documentele din contract şi a dispus descărcarea de gestiune. În octombrie 2005 a fost inaugurată cea mai nouă secţie de diabet din ţară, care deserveşte 12.000 de pacienţi din judeţ şi a fost finalizată instalarea unei noi centrale termice a spitalului. Noiembrie 2005 a fost luna care a marcat sistarea programului. În ciuda sumelor alocate deja în bugetul pe 2005, Guvernul Portocaliu al Alianţei a blocat fondurile destinate reparaţiilor, iar secţiile aflate în reabilitare pe tronsonul 1 au rămas nefinalizate, unele în stadiu de execuţie de 98%. A urmat un lung şir de încercări de reluare a lucrărilor. În aprilie 2006, deputaţii PSD de Constanţa au primit aviz negativ în Parlament la interpelarea prin care cereau alocarea fondurilor necesare reluării lucrărilor. Abia în decembrie 2006, ca urmare a unui amendament la Legea bugetului pe 2007, au fost alocate fonduri pentru continuarea reabilitării. Ulterior, CJC a reluat discuţiile cu antreprenorul general pentru reluarea lucrărilor, concretizate luna aceasta, prin semnarea actului adiţional la contractul iniţial.

PD nu a susţinut alocarea de fonduri pentru Spital

Iniţiatorul proiectului de renovare integrală a Spitalului Judeţean, primarul Mazăre, a criticat faptul că lucrările au fost stopate pe criterii politice, după cum s-a dovedit în urma anchetelor sterile deschise de diferite instituţii ale statului, care, după doi ani, au constatat inexistenţa vreunui viciu în derularea contractului de execuţie. „Azi reinaugurăm lucrările de reparaţii capitale la Spitalul Judeţean, că aşa e în România. În loc să inaugurăm finalizarea lucrărilor, care ar fi avut loc peste patru luni, noi reinaugurăm începerea acestora. Doi ani au fost stopate lucrările pentru a se verifica, nu dacă, ci cît au furat Mazăre şi fostul director al Spitalului, Cătălin Grasa. Nu era nicio problemă dacă verificau, dar de ce au oprit şi lucrările?! Lucrul bun pe care am vrut să îl facem şi o să reuşim pînă la urmă să îl facem s-a finalizat, deocamdată, într-un dosar DNA, pentru care încă mai dă explicaţii dr Grasa, deşi Curtea de Conturi a verificat şi a paraverificat şi a găsit totul în regulă, deşi controalele au găsit totul în regulă, dovadă fiind faptul că lucrările vor fi reluate în baza vechiului contract. În cei doi ani de paranteză în lucrări, constănţenii au fost lăsaţi să fie trataţi printre gîndaci, în frig şi în mizerie. Tot este bine că s-a înţeles necesitatea lucrărilor, vorba aceea... dă-i românului mintea cea de pe urmă”, a spus Mazăre. El a subliniat însă că nu toate forţele politice au colaborat pentru reluarea acestui proiect important pentru sănătatea locuitorilor judeţului. „Reluarea lucrărilor se face cu sprijinul PSD şi PNL, pentru că pediştii nu au susţinut amendamentul prin care se alocă bani pentru acest spital. Meritul este al lui Dragomir şi al colegilor lui, al dr. Corneliu Dida, deputatului Alexandru Mazăre şi al colegilor lor de partid. PD nu a votat continuarea lucrărilor la Spital. Probabil că asemenea multor altor dosare, şi în dosarul dr. Grasa va veni un NUP, deşi cercetări nu se mai fac, dar procurorii îl mai ţin deschis un pic, probabil ca să îl mai chinuie pe fostul director. Peste doi ani ar trebui să venim să inaugurăm spitalul reabilitat. Sper ca pînă atunci, să nu se schimbe iar politica, să înceapă iar blocajele şi să se trezească şi actualul director cu vreun dosar”, a spus Mazăre.

Sistarea lucrărilor a determinat un plus de cheltuieli de 183 miliarde lei

Nicuşor Constantinescu a subliniat faptul că pauza de doi ani survenită în derularea contractului din cauza sistării impuse de Guvernul Portocaliu a dus la cheltuieli imense în plus faţă de contractul iniţial. Dacă în 2004, firma Baran semnase un contract de 505 miliarde lei pentru executarea lucrărilor, din care numai 51 de miliarde au fost plătite, acum, actul adiţional la contractul iniţial a fost încheiat pentru 688 de miliarde lei. Din cauza unor ambiţii politice portocalii, constănţenii vor plăti 183 de miliarde lei în plus pentru a avea un spital modern. “Sper ca întreaga clasă politică să înţeleagă că trebuie să lăsăm disputele politice, vendetele, cînd este vorba despre proiecte în interesul cetăţenilor. Guvernul Alianţei a stopat investiţia, deşi aceasta era foarte importantă pentru sănătatea constănţenilor. Este foarte important că am reuşit să convingem şi firma Baran, care a fost mult hulită şi arătată cu degetul de o mie de instituţii politice ale statului, să revină şi să reia lucrările. S-a constatat că toate anchetele au fost pur politice, nu au fost descoperite încălcări ale legii. A fost foarte dificil să adiţionăm contractul, pentru că inflaţia şi-a spus cuvîntul. La materialele de construcţii, întîrzierea de doi ani a însemnat o inflaţie de 41%, iar la manoperă, 100,6%. La 1 noiembrie, vom relua lucrările în plin. Sper să nu mai avem întîrzieri şi sper ca toţi parlamentarii de Constanţa să reuşească să atragă sume mai mari la rectificarea bugetului naţional pentru Sănătatea judeţului Constanţa”, a declarat Constantinescu.

Lucrările din acest an sînt finanţate cu două milioane de euro, un milion alocat de CJC, conform hotărîrii adoptate în octombrie 2004 şi un milion de euro de la Ministerul Sănătăţii, aşa cum s-a stabilit odată cu aprobarea amendamentului la bugetul naţional. Ieri, după o vizită în Secţia de Diabet – renovată integral, în tronsoanele spitalului care au rămas „în reparaţii” doi ani şi jumătate şi în secţiile nereabilitate, managerul general al spitalului, dr. Tiberiu Tofolean, a declarat: „A fost un proces anevoios în care am fost sprijiniţi de majoritatea forţelor politice locale: primarul Mazăre, preşedintele CJC Constantinescu, deputatul Dragomir, cărora le mulţumesc pentru că s-au străduit ca Spitalul Judeţean, care are un statut aparte în medicina românească, să ajungă la standarde pe care normele europene şi medicale actuale le impun. Vom face repede lucrări astfel încît condiţiile de cazare şi calitatea serviciilor medicale să crească semnificativ. Beneficiem de o finanţare de excepţie. Sînt proiecte mari şi greoaie şi sperăm că le vom duce la bun sfîrşit cu ajutorul tuturor autorităţilor locale”.

PSD nu va vota bugetul de stat pe 2008 dacă nu se alocă 100 miliarde lei pentru Spital

Deputatul Alexandru Mazăre a subliniat că iniţiativa legislativă de reluare a lucrărilor nu ar fi putut avea succes fără sprijinul liberalilor şi peremiştilor: „Cînd îmi aduc aminte de istoricul acestei lucrări deosebit de importante pentru judeţul şi municipiul Constanţa, mă încearcă un sentiment de jenă. Am pierdut doi ani şi jumătate în dispute politice sterile. Mărturisesc că la colegul Gheorghe Dragomir am găsit înţelegere încă din 2006, cînd am discutat amendamentul privind alocarea fondurilor pentru reluarea lucrărilor la Spital. Am solicitat o sumă mult mai mare, 50 de miliarde, dar pînă la urmă, s-au aprobat 30 de miliarde. A fost meritul nostru, al deputaţilor PSD, al colegilor de la PNL, trebuie să îl nominalizez şi pe colegul de la PRM, Gelil Eserghep, care a fost şi el, alături de noi, iniţiator al amendamentului şi şi-a mobilizat colegii de partid din Parlament, ca şi noi, pentru susţinerea amendamentului”. La rîndul lui, deputatul liberal Ghe Dragomir a afirmat că, ori de cîte ori va fi vorba despre proiectele Constanţei, va fi primul care le va susţine, indiferent cine le-a iniţiat şi cine le administrează: „Spitalul are întîietate, pentru că aici este vorba despre sănătatea constănţenilor. Nu vreau să comentez de ce, cine a oprit lucrările şi pentru ce motive. Important este că astăzi se reiau lucrările şi acest proiect, care înseamnă foarte mult pentru constănţeni, va fi dus la bun sfîrşit. Constanţa va beneficia şi de un spital regional care urmează să înceapă a fi construit cît de curînd”.

Social-democraţii intenţionează să negocieze la sînge alocarea unei sume mult mai mari pentru Spital anul viitor. „Deputaţii PSD vor cere 100 de miliarde de lei pentru acest obiectiv. Sperăm ca aceşti bani să vină în completarea sumelor care nu au fost alocate în anii trecuţi. Aceasta va fi una din condiţiile pe care le punem pentru a vota bugetul naţional pentru 2008 şi pe care nu o negociem”, a declarat Alexandru Mazăre.