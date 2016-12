S-au risipit toate speranţele

Naţionala tricoloră a “stins lumina” (apropo de Earth Hour) peste speranţele noastre de calificare la EURO 2012. Cu o prestaţie modestă spre penibilă - românii au avut doar două ocazii în 90 de minute, golul şi şutul lui Torje - nu puteam emite pretenţii la victorie în faţa unei echipe care a jucat fotbal. Spre deosebire de naţionala tricoloră, care a dat un gol întâmplător - totuşi, o execuţie de excepţie a lui Marica - şi a apoi s-a retras în propriul careu încercând să apere rezultatul, bosniacii au luptat tot meciul şi au atacat chiar şi după ce aveau 2-1. Cu toate paradele de excepţie ale lui Pantilimon - cel mai bun jucător român - gazdele au reuşit să înscrie şi să obţină o victorie meritată! Un egal ne-ar fi făcut nouă mai mult rău, pentru că am fi continuat cu calculele inutile şi cu speranţa iluzorie că avem valoare de turneu final european! Nu este aşa, iar locul din clasamentul FIFA - locul 52 momentan - este cât se poate de corect! Revenirea lui Mutu a fost un fiasco, atacantul Fiorentinei evoluând slab, aşa cum a făcut-o şi în ultimul său meci de la naţională, cel cu Serbia. Ideal ar fi ca Răzvan Lucescu să-şi dea demisia, iar noul antrenor să se apuce de mult promisa reconstrucţie a naţionalei, care pare să fi amânată perpetuu. Cu ce rezultate, am văzut în primele patru meciuri din preliminariile EURO 2012. Scor final: Bosnia-Herţegovina - România 2-1 (Ibisevic 64, Dzeko 83 / Marica 29). Au evoluat echipele - Bosnia-Herţegovina (antrenor Safet Susic): Hasagic - Mujdza, Spahic, Mravaci, Lulic - Medunjanin (70 Maletic), Rahimic, Misimovic (81 Ibricic), Pjanic - Ibisevic (76 Muslimovic), Dzeko; România (antrenor Răzvan Lucescu): Pantilimon - Râpă, Tamaş, D. Goian, Raţ - Torje (71 Cociş), Alexa, Florescu (76 Ropotan), Deac (87 Zicu) - Mutu, Marica. Cartonaşe galbene: Ibisevici 54, Rahimici 78. Au arbitrat: Fernando Teixeira Vitienes - Victoriano Diaz Casado şi Jose Fernandez Miranda, rezervă: Carlos Clos Gomez (toţi din Spania). Tot în Grupa D s-au mai jucat partidele Luxemburg - Franţa 0-2 (Mexes 28, Gourcuff 72) şi Albania - Belarus 1-0 (Salihi 62). Clasamentul Grupei D: 1. Franţa 12p, 2. Belarus 8p, 3. Albania 8p, 4. Bosnia-Herţegovina 7p, 5. România 2p, 6. Luxemburg 1p. Marţi, în grupa noastră se joacă doar partida România - Luxemburg, la Piatra Neamţ, de la ora 20.45 (în direct la TVR 1).