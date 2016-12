S-au schimbat regulile la ANRMAP

Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) este una dintre instituţiile care au fost supuse presiunilor fostelor guverne sub oblăduirea lui Emil Boc. Nu fără ca cei din conducerea instituţiei să fie de acord cu aceste presiuni. Aşa se face că procedurile de achiziţie durau extrem de mult pentru cei care nu aveau culoarea politică potrivită şi mult mai puţin pentru firmele prietene. Pentru a contracara acest gen de abordare, premierul Victor Ponta a declarat că a fost modificat sistemul de achiziţii, iar ANRMAP funcţionează acum fără ca, la o licitaţie, câştigătorul să mai fie declarat doar după ce trecea prin filtre nu tocmai legale. „Acum, ANRMAP funcţionează mult mai rapid şi mai transparent. Înainte, contractele de la ANRMAP se transmiteau la cabinetul de avocatură al soţului doamnei preşedinte de la ANRMAP (Cristina Trăilă - n.r.), care, dacă îi dădea OK, era bine, dacă nu îi dădea OK, nu câştiga, pentru că nu vroia cabinetul de avocatură“, a declarat Ponta. Premierul a făcut aceste afirmaţii în contextul în care mai mulţi primari s-au plâns de faptul că licitaţiile pentru fonduri europene sunt contestate, Ponta răspunzându-le că Guvernul nu poate face nimic în legătură cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după ce modificările avute în vedere de Executiv au fost respinse de Comisia Europeană.