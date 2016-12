S-au scumpit apartamentele!

09:54:54 / 03 Februarie 2015

Cluj Napoca

Metropola transilvană suflă în ceafă Bucureştiului, aşa cum făcea Constanța acum 15 ani. Prețurile apartamentelor dintr-un oraş spun cât de căutate sunt acestea. Dacă prețurile sunt mari, înseamnă că sunt mulți doritori de achiziții (ori au bani, ori s-au mutat în oraş şi vor locuințe). Populația oraşului Cluj Napoca a crescut foarte mult în ultimii 10 ani, devenind al doilea oraş ca mărime şi importanța al țării. Constanța e exact la polul opus, a pierdut în 15 ani 100.000 de locuitori şi a ajuns acum un oraş oarecare, gen Galați sau Craiova... Cluj Napoca are oameni de foarte mare valoare, medici, profesori, ingineri, arhitecți, IT-işti, etc, care au adus un plus de valoare metropolei, crescând nivelul de viață al acesteia. Constanța are o "cremă" profund coruptă, care a adus oraşul în sapă de lemn, acum având o populație săracă şi de proastă calitate, tocmai pentru că cei valoroşi au plecat...