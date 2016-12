S-au stabilit echipele calificate în faza Play-off 12 din Liga Campionilor la volei masculin

Marți seară s-au disputat meciurile din cadrul etapei a 6-a a fazei grupelor, la masculin, din ediţia 2016 a CEV DenizBank Volleyball Champions. Cele 12 formații care au obținut calificarea în faza Play-off 12 a competiției sunt ocupantele primului loc în cele șapte grupe, Belogorie Belgorod (Grupa A), Ziraat Bankasi Ankara (Grupa B), Trentino Diatec (Grupa C), Zenit Kazan (Grupa D, deținătoarea trofeului), Cucine Lube Civitanova (Grupa E), DHL Modena (Grupa F) și Asseco Resovia Rzeszow (Grupa G, finalista de anul trecut), plus cinci echipe de pe locul secund având cel mai bun punctaj: Tours Volley-Ball (Grupa C), Lotos Trefl Gdansk (Grupa F), Arkas Izmir (Grupa A), Halkbank Ankara (Grupa D) și PGE Skra Belchatow (Grupa E). Zenit Kazan și Asseco Resovia Rzeszow sunt singurele echipe care au obținut șase victorii din tot atâtea posibile.

Tragerea la sorți a meciurilor din Play-off 12 este programată joi, 28 ianuarie, de la ora 12.00. Turneul Final Four va avea loc în perioada 16-17 aprilie, iar în cazul în care una dintre cele 12 formații calificate va organiza turneul, atunci Volley Asse-Lennik, fosta adversară a Club Volei Municipal Tomis Constanța din Grupa G, va evolua în continuare în Liga Campionilor.

În Challenge Round-ul Cupei CEV vor juca echipele Dinamo Moscova, Berlin Recycling Volleys, Knack Roeselare și #Dragons Lugano, ultima așteptând ziua de joi, pentru a afla dacă Volley Asse-Lennik va continua în Play-off 12.

Marea surpriză de marți seară a produs-o echipa germană VfB Friedrichshafen, învingătoare cu scorul de 3:0 în partida cu Dinamo Moscova, din Grupa B, formația rusă ratând astfel calificarea în Play-off 12. Antrenorul Stelian Moculescu l-a utilizat pe toată durata partidei pe Adrian Aciobăniței, fosta extremă a Tomisului realizând opt puncte.

Rezultatele din ultima etapă - GRUPA A: Belogorie Belgorod - Marek Union-Ivkoni Dupnitsa 3:0 (25:11, 25:16, 25:14), Arkas Izmir - Berlin Recycling Volleys 2:3 (25:8, 24:26, 19:25, 25:23, 13:15). Clasament: 1. Belogorie 5 victorii, 15p; 2. Arkas 4v, 12p; 2. Berlin 3v, 9p; 4. Marek 0v, 0p.

GRUPA B: VfB Friedrichshafen - Dinamo Moscova 3:0 (25:22, 25:22, 25:13), Paris Volley - Ziraat Bankasi Ankara 1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 21:25). Clasament: 1. Ziraat 5 victorii, 15p; 2. Dinamo 3v, 10p; 3. Friedrichshafen 2v, 6p; 4. Paris 2v, 5p.

GRUPA C: PAOK Salonic - Tours Volley-Ball 1:3 (18:25, 21:25, 25:23, 16:25), Noliko Maaseik - Trentino Diatec 0:3 (21:25, 10:25, 21:25). Clasament: 1. Trentino 5 victorii, 16p; 2. Tours 5v, 14p; 3. Salonic 1v, 3p (setaveraj: 6:16); 4. Noliko 1v, 3p (5:15).

GRUPA D: Halkbank Ankara - Budvanska Rivijera Budva 3:0 (25:15, 25:16, 25:16), Zenit Kazan - Tirol Innsbruck 3:0 (25:16, 25:22, 25:21). Clasament: 1. Zenit 6 victorii, 18p; 2. Halkbank 4v, 11p; 3. Hypo 2v, 6p; 4. Budvanska 0v, 1p.

GRUPA E: Knack Roeselare - Cucine Lube Civitanova 3:1 (28:30, 25:19, 25:15, 25:17), PGE Skra Belchatow - Dukla Liberec 3:0 (25:18, 25:17, 25:19). Clasament: 1. Cucine 5 victorii, 15p; 2. Skra 4v, 12p; 3. Knack 3v, 9p; 4. Dukla 0v, 0p.

GRUPA F: Vojvodina NS Seme Novi Sad - Lotos Trefl Gdansk 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 17:25), DHL Modena - ACH Volley Ljubljana 3:0 (25:20, 25:13, 25:17). Clasament: 1. Modena 5 victorii, 16p; 2. Gdansk 5v, 14p; 3. Vojvodina 1v, 3p (5:15); 4. Ljubljana 1v, 3p (3:16).

GRUPA G: CVM TOMIS CONSTANŢA - Volley Asse Lennik 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) - campioana României s-a retras din competiție înaintea penultimei etape, din cauza problemelor financiare, #Dragons Lugano - Asseco Resovia Rzeszów 0:3 (23:25, 17:25, 18:25). Clasament: 1. Resovia 6 victorii, 18p; 2. Lennik 4v, 10p; 3. #Dragons Lugano 2v, 7p; 4. CVM TOMIS CONSTANȚA 0v, 1p.