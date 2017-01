S-au stabilit sferturile de finală la Trofeul „Telegraf”

Ultimele trei formaţii calificate în sferturile de finală ale turneului principal din cadrul ediţiei a 25-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală s-au decis sâmbătă seară, la Sala Sporturilor din Constanţa. În Grupa C, Municipal a câştigat duelul cu Athletic Club 1973, astfel că disputa dintre Vulturii Cazino şi Old Boys a stabilit ocupanta locului secund. Vulturii s-au impus fără probleme şi vor înfrunta duminică, în sferturi, pe Oportun Mangalia, prima clasată în Grupa D.

Situaţie similară şi în Grupa A, unde foştii jucători constănţeni de la Club 29 au trecut de Capitol ’84, astfel că în sferturi a ajuns Cariocas, învingătoare în meciul cu Ancora. Deţinătoarea trofeului, Performer, s-a clasat pe prima poziţie în urma succesului cu Sian Image.

În sfârşit, în Grupa B, dramatismul a fost maxim în lupta pentru al doilea loc. CFR a remizat cu Săgeata, iar Macedonia fost la trei goluri distanţă de sferturile de finală, ratând la golaveraj depăşirea fazei grupelor.

DE ZIUA ÎNDRĂGOSTIŢILOR, FOTBAL SPECTACOL PENTRU IUBITORII FOTBALULUI

Duminică vom afla echipele care vor face pasul în semifinalele turneului principal, capul de afiş al confruntărilor din sferturi fiind Performer - CFR, în timp ce Săgeata, Oportun şi FC Constanţa sunt cotate cu prima şansă.

De asemenea, în turneul „ultra” old-boys vom afla formaţiile care vor lupta pentru câştigarea trofeului.

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

REZULTATELE MECIURILOR ŞI AUTORII GOLURILOR

SÂMBĂTĂ, 13 FEBRUARIE

Athletic Club 1973 Constanța - Municipal Constanța 4-5 (Ciprian Bugeac 2, Nicolae Ioja, Radu Bogdan / Costel Petre 3, Sorin Zgubea, Radu Doicaru-autogol) - Gr. C

Vulturii Cazino Constanța - Old Boys Năvodari 5-3 (Marius Nicolae 2, Adrian Smarandache 2, Ionel Comănaşi / Cristian Crecan 3) - Gr. C

Inter Năvodari - VDT Construct 2003 Constanța 4-0 (Constantin Borza 2, Adrian Bleortz, Florea Kiss) - Gr. C

Capitol ’84 Constanța - Club 29 Constanța 3-5 (Dan Turtoi 2, Amet Aydîn / Bogdan Ciocănel 3, Dorel Zaharia 2) - Gr. A

Ancora Mangalia - Cariocas Constanţa 0-5 (Ioan Tuzluchi 2, George Pitu II 2, Iancu Papazicu) - Gr. A

Sian Image Constanța - ACS Performer Constanța 3-6 (Adrian Ungureanu, Petrică Deca, Florin Bălan / Adrian Tănase 2, Raj Cărăuleanu 2, Marian Şotîrcă, Marian Popa) - Gr. A

Săgeata Stejaru - CFR Constanţa 2-2 (Mirel Condei, Stelian Slabu / Ştefan Ştefan, Mihai Guliu) - Gr. B

AS Vertiroll Constanţa - Macedonia Ovidiu 2-9 (Omer Ervin, Ion Caplan / Constantin Dămăşaru 4, Daniel Ochia 2, Sergiu Dargate 2, Cristi Pariza) - Gr. B

CLASAMENTE

GRUPA A

1. Performer 6 5 1 0 34-11 16

2. Cariocas 6 4 1 1 21-15 13

---------------------------------------------

3. Capitol 6 3 2 1 17-12 11

4. Club 29 6 3 0 3 31-29 9

5. Perla 6 2 0 4 11-25 6

6. Sian 6 2 0 4 19-23 6

7. Ancora 6 0 0 6 3-30 0

GRUPA B

1. Săgeata 6 5 1 0 25- 7 16

2. CFR 6 3 2 1 27-16 11

---------------------------------------------

3. Macedonia 6 3 2 1 22-13 11

4. Store 5 2 1 2 14-12 7

5. Vertiroll 6 2 1 3 17-28 7

6. Sparta 6 1 1 4 11-23 4

7. Agigea 5 0 0 5 7-24 0

GRUPA C

1. FC Constanța 6 6 0 0 28-10 18

2. Vulturii 6 4 0 2 20-22 12

---------------------------------------------

3. Inter 6 3 1 2 18-13 10

4. Athletic 6 2 2 2 26-23 8

5. Old-Boys 6 2 1 3 16-18 7

6. Municipal 6 2 0 4 19-23 6

7. VDT 6 0 0 6 9-27 0

PROGRAMUL PARTIDELOR

DUMINICĂ, 14 FEBRUARIE

ora 13.15: Store Constanța - CS Agigea (Gr. B)

ora 14.00: Perla Murfatlar - Municipal Constanța (semifinală „ultra” old-boys)

ora 14.45 - sfert de finală: Săgeata Stejaru (loc 1, Gr. B) - Cariocas Constanţa (loc 2, Gr. A)

ora 15.30 - sfert de finală: Oportun Mangalia (loc 1, Gr. D) - Vulturii Cazino Constanţa (loc 2, Gr. C)

ora 16.15 - sfert de finală: ACS Performer Constanţa (loc 1, Gr. A) - CFR Constanţa (loc 2, Gr. B)

ora 17.00 - sfert de finală: FC Constanța Marina (loc 1, Gr. C) - Real Constanţa (loc 2, Gr. D)

ora 17.45: Săgeata Stejaru - Sparta Techirghiol (semifinală „ultra” old-boys)

Citeşte şi:

Trofeul „Telegraf“ ajunge în faza partidelor eliminatorii

Multe variante de calificare în Grupa C a Trofeului „Telegraf”

Sâmbătă, zi decisivă la Trofeul „Telegraf” în trei grupe

Patru formații au victorii pe linie la Trofeul „Telegraf”