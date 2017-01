S-au şters urmele catastrofei navale din dana 64

Remember...

A fost nevoie de aprox. cinci săptămîni de muncă pentru ştergerea catastrofei navale produsă pe 8 iunie. La acea dată, într-o zi de joi, la orele 12.50, în dana 64 a Portului Constanţa, remorcherul – împingător „Izvorul Mare 1" scotea de la operare macaraua plutitoare 682. În momentul în care a trecut pe lîngă podul rulant 2 pentru încărcare – descărcare, aparţinînd societăţii „Minmetal", cîrligul macaralei a agăţat braţul podului şi l-a dărîmat în apă. În accident au fost implicate 18 persoane, dintre care şase au murit pe loc şi trei au fost rănite uşor. Cinci dintre muncitorii decedaţi au fost găsiţi în ziua accidentului de echipele de scafandri şi de la descarcerare, iar ultimul a fost scos din sala maşini a podului rulant abia după cinci zile de căutări. Potrivit anchetatorilor, cercetările care stabilesc dacă în dana 64 a fost sau nu un accident de muncă şi a vinovatului pentru producerea catastrofei vor fi finalizate cel mai probabil la sfîrşitul acestei luni.

Lucru la foc continuu

Demarată la trei săptămîni de la producerea tragicului accident naval în care şi-au pierdut viaţa şase persoane, ranfluarea macaralei plutitoare, a remorcherului şi tăierea podului rulant s-a încheiat cu succes. Echipele de muncitori şi scafandri specializaţi ai firmei "Atriamar Star" SRL au lucrat la foc continuu şi, în numai trei zile, au reuşit tăierea căii rulante a podului implicat în accident, degajarea danei de macaraua plutitoare 682 aparţinînd "United Shipping Agency" (USA) şi ranfluarea remorcherului împingător "Izvorul Mare 1", aparţinînd "Canal Services". Pentru scoaterea din apa mării a celor aprox. 900 de tone de fier care au blocat acvatoriul danei 64 a fost nevoie de efortul a zeci de muncitori. Operaţiunea în sine a fost structurată pe trei etape: prima, de tăiere a căii rulante a podului şi degajarea zonei de macaraua plutitoare, a doua, de ranfluare a remorcherului scufundat şi ultima, de tăiere în bucăţi a podului şi scoaterea lui din apă. "Pentru efectuarea operaţiunii am adus în dana 64 două macarale plutitoare "Granit" şi "Gigant" a 100 tone forţă fiecare, aparţinînd societăţii Grup Servicii Petroliere şi respectiv Administraţiei Porturilor Maritime, o şalupă şi un remorcher. De la începutul acţiunii am mobilizat echipe de patru - şase scafandri şi muncitori specializaţi în tăieri la suprafaţă şi sub apă, care au lucrat la foc continuu", a precizat reprezentantul "Atriamar Star" SRL, Valentin Plohod. În primele trei zile s-a reuşit degajarea zonei de macaraua plutitoare, calea rulantă a podului şi de remorcherul pe care şi-au găsit sfîrşitul doi marinari. Toată luna iulie, echipele de muncitori au lucrat la tăierea podului de pe cheu şi la scoaterea din acvatoriul portului a fiarelor printre care şi-au găsit sfîrşitul patru angajaţi ai Minmetal.

Operaţiune dificilă şi imprevizibilă

Potrivit specialiştilor, operaţiunea de curăţare a danei 64 a fost una foarte complexă, extrem de dificilă şi imprevizibilă. "A fost foarte greu. S-a lucrat cu oameni şi fier. La tăierea căii de rulare a podului exista riscul ca ceea ce a rămas pe cheu să se prăbuşească. De asemenea, pentru a putea prinde remorcherul în parîmele metalice ale celor două macarale gigant, scafandrii s-au strecurat printre fiarele contorsionate aflate încă în apă. Din fericire, nu am avut evenimente neplăcute", a declarat Valentin Plohod. Acesta a adăugat că, cel mai probabil, astăzi se va efectua inspecţia finală în acvatoriul danelor 64, 65, 66, pentru eliberarea certificatului constatator asupra siguranţei la acostarea navelor. “Raportul va fi înaintat Căpităniei Zonale Constanţa, care va decide dacă va da sau nu liber la operare în danele respective”, a explicat Valentin Plohod. Societatea care a contractat operaţiunea de ranfluare, “Atriamar Star” SRL, a lucrat cu trei subcontractori.