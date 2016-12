S-au stins de Crăciun

Rând pe rând, valorile pleacă dintre noi într-o lume mai bună. A venit rândul actriţei Connie Hines, chitaristului James Gurley şi folkistului Vic Chestnutt.

Connie Hines, vedeta din popularul serial al anilor 60, „Mister Ed”, a murit în urma unor complicaţii ale unei boli de inimă, în Beverly Hills, la vârsta de 78 de ani, în cursul zilei de vineri. Vestea a fost anunţată de partenerul actriţei din serial, Alan Young. Connie Hines i-a dat viaţă lui Carol Post timp de mai mulţi ani. Totodată a apărut şi în filmul „Thunder in Carolina”, în 1960, dar şi într-un alt serial „The Millionaire”. De asemenea, vedeta a publicat şi o carte, în 2007, intitulată „Mister Ed And Me And More”.

Un alt anunţ trist pentru cei care îşi amintesc de numele importante ale muzicii a fost făcut chiar de Crăciun: chitaristul James Gurley, membru al trupei Big Brother and the Holding Company, a încetat din viaţă, în urma unei crize cardiace. Fostul component al formaţiei care a lansat-o pe Janis Joplin, realizând două albume cu ea, ar fi împlinit, pe 22 decembrie, 70 de ani. A murit cu numai două zile înainte de aniversare, lăsând în urmă realizări majore. În ciuda faptului că a fost un autodidact, James Gurley a fost prima vedetă a trupei, înainte să apară Janis Joplin, după cum afirmă colegul său, Dave Getz: „Felul său de a cânta la chitară era original şi nu este nici un fel de îndoială că părerile sale asupra vieţii şi muzicii au avut un efect profund asupra mea, a lui Janis, Sam şi Peter, ca şi asupra întregii lumi muzicale din San Francisco anilor ’60”.

Fericirea sărbătorii de Crăciun a fost umbrită pentru familia folkistului Vic Chestnutt, care a murit la 45 de ani, în timpul unei come, din cauza unei supradoze de medicamente prescrise. Solistul era paralizat din 1983, din cauza unui accident de maşină. Vestea că starul a încercat să se omoare a fost dată de o colaboratoare a muzicianului, Kristin Hersh, pe pagina ei de Twitter. „O altă tentativă de sinucidere, arată rău, comă – dacă supravieţuieşte ar putea avea probleme la creier”. Vic Chestnutt însă a murit la spital, înconjurat de prieteni şi de membri ai familiei, după cum a afirmat un alt amic al cântăreţului şi compozitorului, Jem Cohen. Vic Chestnutt a fost descoperit de solistul de la R.E.M., Michael Stipe, care i-a produs primele două albume. La începutul acestei luni, starul se plângea că nu mai poate face faţă uriaşelor facturi pe care le are de achitat pentru medicamente. „Am făcut plăţi, dar nu mai pot şi nu am nici cea mai vagă idee ce voi face. Pare absurd că nu pot schimba asta prea mult. Când mă gândesc la toate acestea, mă înfurii atât de tare... Aş putea muri mâine din cauză că am nevoie de alte operaţii pe care nu mi le pot permite”, povestea acesta.