“S-au strâns bani ca să nu se plictisească profesorii”

Profesorul Gheorghe Amza, şeful comisiei de Bacalaureat de la Liceul Tehnologic “Ion Bănescu”, din Mangalia, dar şi alţi profesori şi părinţi, au venit ieri după-amiază în instanţă pentru un nou termen în dosarul “Şpaga de la Bac”, în care sunt acuzaţi de fapte de corupţie. Audierile au continuat cu alţi cinci tineri care au susţinut examenul de chimie în sala în care au fost descoperite rezolvările subiectelor. Declaraţiile date de aceştia au fost atât de contradictorii încât ai fi putut avea impresia că nici măcar nu s-au aflat în aceeaşi încăpere. Pe lângă faptul că unii dintre ei nu ştiau prea bine dacă proba de concurs a fost chimie organică sau anorganică, neconcordanţele din declaraţiile lor au fost, în unele momente, hilare. Deşi au trecut doar şapte luni de la susţinerea examenului, elevii parcă au fost “loviţi” de o amnezie temporară. Unii dintre ei au susţinut că nu îşi mai aduc aminte ce s-a întâmplat la Bac sau ce au spus în faza de urmărire penală, alţii şi-au contrazis propriile afirmaţii consemnate de anchetatori, cu toate că declaraţiile respective fuseseră semnate chiar de ei.

CONTRADICŢII Un tânăr audiat, ieri, spre exemplu, a relatat evenimentele din vara anului trecut într-o manieră complet diferită faţă de cea din faza de urmărire penală. Deşi iniţial a povestit că i-a trecut pe la urechi vestea că unii dintre colegii lui au strâns bani pentru examenul de Bacalaureat, ieri acesta a susţinut exact contrariul. Mai mult, tânărul a declarat în faţa magistraţilor că nu ştie nimic despre descoperirea subiectelor rezolvate în sala de concurs în care se afla. “Am înţeles că membrii comisiei i-au dat afară pe cei doi colegi ai mei deoarece i-au prins cu telefoane mobile. Eu nu am spus că au găsit la ei rezolvările pentru că nu ştiam acest lucru. Nu am afirmat niciodată aşa ceva şi nici nu am scris eu acea declaraţie. Am semnat-o, dar am citit-o pe diagonală…”, a explicat martorul. O altă elevă audiată ieri în dosar a oferit un moment amuzant. “Se zvonea că se strâng bani, aproximativ 100 de lei de elev. Îi aduna şeful clasei, pentru protocol, prăjituri suc, să nu se plictisească profesorii…”, a spus aceasta. Procesul va continua în luna martie, când alţi elevi vor fi audiaţi de magistraţi.