S-au strigat nominalizările la premiile Oscar

Numărătoarea inversă pentru cîştigarea premiilor Oscar a început ieri, odată cu nominalizările anunţate de actriţa mexicană Salma Hayek şi preşedintele Academiei Americane de Film, Sid Gianis. Musicalul "Dreamgirls" este favorit în cîştigarea mult-rîvnitelor statuete cu nu mai puţin de opt nominalizări. Anul acesta competiţia are loc între nume consacrate, între care foştii protagonişti din mega-producţia "Titanic", Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet, Dame Judi Dench, Penelope Cruz sau Meryl Streep, care deţine de altfel şi cele mai multe nominalizări din istoria cinematografiei americane.

Categoria Cel mai bun film şi-o dispută dramele "Babel", "The Departed", "The Queen" şi "Letters from Iwo Jima" la care se adaugă comedia "Little Miss Sunshine", mare cîştigătoare zilele trecute a premiilor producătorilor americani. La fel de disputată este şi categoria dedicată celor mai bune actriţe în rol principal unde au fost nominalizate . Kate Winslet pentru "Little Children", Penelope Cruz pentru "Volver", Judi Dench pentru "Notes on a Scandal", multi-premiata Helen Mirren pentru "The Queen" şi Meryl Streep deja recompensată cu Globul de Aur pentru rolul din "The Devil Wears Prada". Categoria similară masculină îi are ca favoriţi pe Leonardo DiCaprio pentru "Blood Diamond", Ryan Gosling pentru "Half Nelson", Peter O'Toole pentru "Venus", Will Smith pentru "The Pursuit of Happyness" şi Forest Whitaker pentru "The Last King of Scotland", care a fost pînă acum preferat colegilor săi în acordarea laurilor.

Adriana Barraza şi Rinko Kikuchi din "Babel", Cate Blanchett din "Notes on a Scandal", Abigail Breslin din "Little Miss Sunshine" şi cîştigătoarea Globului de Aur Jennifer Hudson din "Dreamgirls" au fost nominalizate în cursa pentru premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar. În categoria masculină au fost citaţi Alan Arkin pentru "Little Miss Sunshine", Jackie Earle Haley pentru "Little Children", Djimon Hounsou pentru "Blood Diamond", Eddie Murphy pentru "Dreamgirls" şi, în mod surprinzător, Mark Wahlberg pentru "The Departed".

Martin Scorsese, care pînă acum nu a reuşit să intre în posesia premiului Oscar, se bucură de opt noi şanse. Totodată, a obţinut şi cea de-a şasea nominalizare din carieră la categoria Cea mai bună regie pentru "The Departed", pe care şi-o dispută de Alejandro González Iñárritu pentru "Babel", Clint Eastwood pentru "Letters From Iwo Jima", Stephen Frears pentru "The Queen" şi Paul Greengrass pentru "United 93".

În categoria Cel mai bun film de animaţie au fost nominalizate "Cars", "Happy Feet" şi "Monster House". Premiul Oscar pentru Cel mai bun film străin ar putea reveni unuia dintre filmele "After the Wedding", "Days of Glory", "The Lives of Others", "Pan's Labyrinth" sau "Water". Premiul pentru cea mai bună coloană sonoră are şanse să ajungă la compozitorii ce au colaborat la filmele "Babel", "The Good German", "Notes on a Scandal", "Pan's Labyrinth sau "The Queen". Pentru premiul pentru Cea mai bună piesă au fost nominalizate "I Need to Wake Up" din "An Inconvenient Truth", "Listen", "Patience" şi "Love You I Do" din "Dreamgirls, "Our Town" din "Cars".

Actriţa Ellen DeGeneres va prezenta pe data de 25 februarie ceremonia de decernare a premiilor Oscar ce va avea loc la Teatrul Kodak, călcînd pe urmele lui Billy Crystal şi Steve Martin. Premiul Oscar pentru întreaga carieră îi va reveni compozitorului Ennio Morricone.