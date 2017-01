S-au trezit “rechinii”!

Întorşi acasă cu coada între picioare după prestaţia jenantă de la Craiova, jucătorii Farului şi-au adus aminte de ce li se spune “rechini”. În inferioritate numerică treisferturi din timpul de joc, elevii lui Ion Marin au întrerupt seria de victorii obţinută în acest sezon de FC Vaslui, cîştigînd aseară în faţa moldovenilor, pe teren propriu, cu 1-0, în etapa a patra a Ligii I. “Urecheaţi” de conducerea clubului în urmă cu cîteva zile, constănţenii au început în forţă, cu Gerlem pe post de dirijor, ignorînd faptul că au în faţă o echipă de cupele europene. Brazilianul a ratat însă cu nonşalanţă şi, contrar cursului jocului, la prima acţiune a oaspeţilor, în min. 20, Vlas nu a avut altă soluţie decît să-l faulteze pe Burdujan, mult în afara careului, în postură de ultim apărător. Cartonaş roşu şi antrenorului Farului şi-a sacrificat “copilul”, Fatai, făcîndu-i loc lui George Curcă în teren. Culmea, cu un om în plus, vasluienii au continuat să nu lege jocul şi tot gazdele au avut şansa de a deschide scorul, dar şutul lui Teekloh nu a nimerit spaţiul porţii în ultimul minut al primei reprize. La trei minute după pauză, acelaşi Gerlem a dat lovitura, surprinzîndu-l pe Kuciak cu un şut la colţul scurt, de la 18 m. Disperaţi, moldovenii s-au aruncat imediat în atac, dar ocaziile au curs tot la poarta lor. Campion a fost Voiculeţ, care a lovit mai întîi bara transversală, apoi nu l-a putut învinge pe Kuciak, într-o situaţie unu la unu. Omul în minus şi oboseala şi-au spus cuvîntul totuşi pe final, cînd Curcă a făcut minuni la şuturile lui Zmeu şi Gheorghiu, dar şi la lovitura de cap a lui Temwanjera. Iar cînd portarul constănţean a fost depăşit, Băcilă a scos spectaculos de pe linia porţii. Şi totuşi, finalul ar fi putut fi mai liniştit, dacă Şchiopu, plecat pe un contraatac fulger ar fi dat lovitura de graţie. Pînă la urmă, şi cu cele cinci minute arătate de centralul Augustus Constantin, şi cu asaltul disperat al moldovenilor, Farul a luat trei puncte care aduc încă o săptămînă de linişte. “Aceasta este adevărata faţă a rechinilor. A fost un meci extraordinar de bun făcut în zece jucători încă din prima repriză, dar cu organizare şi angajament ieşit din comun. Am fi putut să primim gol, însă paradele portarilor au fost inspirate, dar, pe de altă parte, puteam să ne desprindem decisiv. Sper să rămînem la acest nivel de joc. Sîntem în continuare la zero în clasamentul adevărului, dar sper ca după meciul de la Iaşi să fim pe plus”, a spus “Săpăligă” la finalul jocului.

Au evoluat - FC Farul (antrenor: Ion Marin): Vlas - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Ben Teekloh - Fatai (21 Curcă), Rusmir (57 Fl. Pătraşcu), Voiculeţ (84 Fl. Cruceru), Gerlem - Chico; FC Vaslui (antrenor: Viorel Hizo): Kuciak - Buhuşi, Cânu, D. Munteanu, Hugo Luz (62 Ad. Gheorghiu) - Ljubinkovici, Ghencev, N’Doye (60 N. Jovanovici), Aliuţă (50 Zmeu) - Burdujan, Temwanjera. Cartonaşe galbene: Voiculeţ, Fl. Pătraşcu, Fl. Cruceru / Buhuşi, D. Munteanu. Cartonaş roşu: Vlas (min. 20). Au arbitrat: Augustus Constantin - Eduard Dumitrescu şi Florin Ungureanu; rezervă: Marius Avram. Observatori: Nicolae Dobrescu şi Cornel Sorescu.

Ceartă între Hizo şi Porumboiu

Partida a fost pigmentată cu cîteva momente tensionate, ieşind în relief cearta dintre antrenorul oaspeţilor, Viorel Hizo, şi patronul său, Adrian Porumboiu. Exasperat de vociferările fostului arbitru, care i-a indicat în permanenţă ce schimbări să facă în teren, “Dulăul” a explodat pe final: “Şi ce vrei mă să fac? Să-l dau afară?” Extrem de nervos, Porumboiu a părăsit tribuna oficială la final, fără să acorde vreo declaraţie presei, în timp ce Hizo a refuzat să vină la conferinţa de presă, motivînd că nu se simte bine. În schimb, prezent la meci, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost extrem de jovial. “A fost un meci frumos, în care Constanţa a jucat foarte bine. Vasluiul mi s-a părut o echipă obosită”, a punctat Dragomir. De remarcat că Florin Maxim a fost, în premieră, căpitan la Farul, după ce Şchiopu a renunţat la banderolă în urma discuţiilor avute cu oficialii din conducerea clubului în această săptămînă. “Căpitanul a fost ales de echipă, în mod democratic”, a explicat Ion Marin.