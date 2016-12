Saxofonistul de la Divertis suferă de cancer

Dan Nedelcu, alias Dax, saxofonistul cunoscut şi apreciat de public mai ales de la Divertis SRC, a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer. Artistul şi-a făcut analizele iar rezultatele au fost şocante: o tumoră malignă destul de rară numită sarcom sinovial, la antebraţul drept. „Se pare că este momentul să mă opresc puţin din cântat, motivul fiind o boală despre care auzim aproape zilnic în jurul nostru…’cancer’… dar spunem: ‘nu mi se poate întâmpla mie!’, nu-i aşa? Totuşi, după aproape un an de dureri la mâna dreaptă, timp în care am fost consultat de trei ori de către trei medici diferiţi, care mi-au recomamdat tratamente de fizioterapie, am fost, în sfârşit sfătuit de către un prieten chirurg să fac şi un RMN. Şocul a fost mare să aflu că sunt suspect de o tumoră malignă destul de rară numită sarcom synovial”, scrie Dax pe blogul său.

El a fost operat pe 14 iulie, însă boala a recidivat şi trebuie să se opereze urgent din nou, de această dată la Viena, întrucât în România nu avem specialişti în sarcom. Medicul oncolog din capitala Austriei spune că, fiind în stadiu incipient, boala este vindecabilă cu condiţia să fie curăţată din nou foarte bine zona afectată printr-o nouă operaţie şi urmând, preventiv, tratamentul cu citostatice şi radiaţii locale. Costurile ridicate ale intervenţiei chirurgicale, precum şi tratamentul cu citostatice depăşesc cu mult posibilităţile actuale ale unui artist român, astfel că Dax apelează la bunăvoinţa publicului pentru a-i da o mână de ajutor. Donaţiile se pot face în conturile BCR: RO52RNCB0087050428350002 (eu) şi RO79RNCB0087050428350001 (lei), titular Nedelcu Gina Manuela. Mai multe informaţii pot fi obţinute de pe blogul lui Dan Nedelcu, daxsax.wordpress.com.