SC RAJA SA caută bani pentru cofinanțarea proiectelor europene

Consilierii județeni au adoptat, joi, o hotărâre care vizează mărirea capitalului social al SC RAJA SA, al cărei acționar majoritar este CJC, cu două milioane de acțiuni. În condițiile în care o acțiune costă 10 lei, valoarea celor două milioane de acțiuni se ridică la 20 de milioane de lei, bani necesari pentru achitarea cotelor din proiectele cu fonduri europene. „RAJA, pentru a accesa fonduri europene în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene 2014 - 2020, are nevoie de cofinanțare. Spre exemplu, dacă are un proiect de 350 de milioane de euro, RAJA trebuie să contribuie cu 45 de milioane de euro. Singura variantă valabilă este să majorăm capitalul social. Cele două milioane de acțiuni pot fi cumpărate doar de cei 35 de acționari ai companiei, adică de unitățile administrativ-teritoriale din județ”, a spus vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. El a declarat că, în condițiile în care CJC are 97% din acțiuni, este foarte posibil ca autoritatea județeană să fie nevoită să cumpere majoritatea acțiunilor, dacă nu chiar pe toate. „Multe dintre primării nu au bani și nu știu în ce măsură vor putea să cumpere acțiuni la RAJA. Așa că trebuie să fim pregătiți”, a afirmat Dragomir.