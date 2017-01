Scabie şi păduchi!

La reînceperea cursurilor, după vacanţa intersemestrială, medicii şi asistenţii medicali din cabinetele şcolare din mediul urban şi rural au efectuat examenul medical pentru supravegherea activă a stării de sănătate în colectivităţile de antepreşcolari, preşcolari, şcolari şi elevi. Astfel, au fost controlate 582 de unităţi şcolare şi au fost examinaţi 99. 671 copii. Medicii au descoperit 161 de copii care au varicelă, două cazuri de rubeolă şi o parotidită epidemică. 11.163 de copii au angine, 42 au scabie şi 95 au micoze. “Am descoperit că 253 de copii suferă de diferite boli infecţioase şi că 204 au păduchi. La control am găsit şi un copil care are scarlatină”, a declarat directorul adjunct al Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Mihaela Dinisov. La 10 zile după primul examen s-a efectuat un nou control, numai pentru scabie şi pediculoză şi s-a constat că din cele 42 de persoane care aveau scabie, doar unul singur nu s-a vindecat, iar din cei 204 copii care aveau păduchi, 63 nu s-au tratat. Pentru aceşti copii s-a recomandat repetarea tratamentului, reintrarea lor în colectivitate fiind permisă numai după rezolvarea cazurilor. “La triajul epidemiologic efectuat în perioada 11 - 21 februarie 2008 s-au înregistrat mai multe cazuri de îmbolnăviri în comparaţie cu triajul epidemiologic efectuat în inauarie 2008. La triajul epidemiologic din februarie nu am descoperit un număr crescut de angine, dar am identificat o creştere semnificativă a cazurilor de varicelă, boli infecţioase şi scabie”, a declarat dr. Dinisov.