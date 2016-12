Scad prețurile LCD-urilor!

Reprezentanții a 80 de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) au ajuns la un acord preliminar pentru eliminarea tarifelor din comerțul cu produse IT, mutare care ar putea aduce un plus de 190 miliarde dolari la PIB-ul mondial. Mai exact, producători precum Intel, Samsung Electronics, Sandisk și Texas Instruments vor beneficia de eliminarea tarifelor pentru circa 250 de produse. Cele 80 de state membre OMC participante la negocieri asigură aproximativ 97% din comerțul mondial cu produse IT, evaluat la 1.000 miliarde dolari. „Acordul va deschide piețele externe pentru unele dintre cele mai competitive companii americane. Ar fi prima înțelegere de eliminare a tarifelor din ultimii 18 ani“, a postat pe Twitter reprezentantul pentru Comerț al Statelor Unite. La rândul său, directorul general al OMC, Roberto Azevedo, a „tweet-uit“ că este foarte optimist că acordul va fi parafat până la finele acestei săptămâni. În discuțiile care au început la 14 iulie, membrii OMC au discutat despre diverse tarife, în special despre cele pentru ecranele LCD, contestate puternic de Taiwan și China. Dacă este aprobat acum, acordul ar putea intra în vigoare cel mai devreme în vara anului viitor.