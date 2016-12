Scădere a investiţiilor în economia românească

Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), investiţiile realizate în economia României în primul trimestru din acest an au scăzut cu 0,3% faţă de trimestrul similar din 2008, la 12,77 miliarde lei (3 miliarde euro), ca urmare a scăderii semnificative a investiţiilor în utilaje. Investiţiile în utilaje, inclusiv mijloace de transport, s-au diminuat cu 11,3% faţă de primele trei luni din 2008, la 5,7 miliarde lei. Ponderea investiţiilor în utilaje în structura totală a investiţiilor s-a redus în perioada ianuarie-martie 2009 cu 4,9 puncte procentuale faţă de acelaşi interval al anului trecut, la 44,6%. În schimb, investiţiile cu alte cheltuieli au sporit cel mai mult în primul trimestru, cu aproximativ 24%, la 1,06 miliarde lei, iar investiţiile în lucrări de construcţii noi au crescut cu 9,2%, la 6,01 miliarde lei. Ponderea investiţiilor în lucrările de construcţii noi în total investiţii a urcat cu 3,1 puncte procentuale, la 47,1%, iar cea a investiţiilor în alte cheltuieli cu 1,8 puncte procentuale faţă de primul trimestru din 2008, la 8,3%. În primul trimestru din acest an, cele mai multe investiţii - 40,8% din total - au fost efectuate în industrie, sector urmat de comerţ şi servicii, care au atras 36,2% din investiţii. Agricultura a fost destinaţia a 7,6% din totalul investiţiilor din economia românească în primele trei luni ale anului, iar construcţiile au primit 6,8% din fondurile investite. În alte ramuri, investiţiile au reprezentat 8,6% din total. Potrivit INS, investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc.). Statistica a precizat că în volumul investiţiilor nete nu se cuprinde valoarea terenurilor, a mijloacelor fixe care au mai fost înregistrate ca mijloace fixe la alte unităţi din ţară, valoarea aporturilor, sumele acordate în avans terţilor, precum şi contravaloarea cumpărărilor de obiective în curs de execuţie, inclusiv de natura lucrărilor geologice, considerîndu-se investiţii doar sumele cheltuite ulterior cumpărării lor, pentru continuarea procesului de investiţii.