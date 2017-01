Scădere de 30% a producţiei din industria alimentară

Nivelul de creştere a producţiei din industria alimentară s-a redus cu aproape o treime faţă de anul 2006, de la 15,9%, la 5,8%, în prezent. Creşterea acestui indicator, anticipată pentru 2009, va fi de doar 5,5%, ceea ce denotă o scădere cu 3,7% faţă de nivelul din 2007, care era de 9,2%, arată datele Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP). Pentru acest an, CNP estimează că producţia industrială va creşte, pe total, cu 5,2%, iar pentru 2009, cu 5,1%. În cadrul procesului de estimare a producţiei, CNP a avut în vedere factori precum creşterea aportului intern de materii prime agricole în condiţiile unei producţii agricole normale, continuarea procesului de consolidare a pieţei interne a producătorilor prin intrarea pe piaţă a unor firme străine puternice în sectorul preparatelor din carne, al berii, al uleiurilor comestibile şi al procesării laptelui sau menţinerea interesului investitorilor pentru acest sector. De asemenea, Comisia mizează pe menţinerea evoluţiei crescătoare a producţiei de lapte şi produse lactate, bere şi băuturi răcoritoare, relansarea unor ramuri, precum producţia de conserve de legume şi fructe, sucuri naturale din fructe, acestea beneficiind de sprijinul financiar intern acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, respectiv pentru legume şi fructe destinate prelucrării industriale, dar şi pe cererea mai mare de produse alimentare în condiţiile creşterii veniturilor populaţiei. În ceea ce priveşte evoluţia comerţului exterior, CNP anticipează, pentru 2008 şi 2009, că industria alimentară are capacitatea de a-şi menţine dinamica exporturilor. Creşterea valorică a exporturilor industriei alimentare este estimată la aproape 20%, în 2008 şi la 17,5%, în anul 2009, în timp ce pentru importuri este prognozat un ritm de creştere de 15,8%, în acest an şi de 9,4%, anul viitor. Deficitul comercial din industria alimentară va urca în acest an la 2,16 miliarde de euro, comparativ cu 1,88 miliarde de euro anul trecut, şi la 2,33 miliarde de euro, în 2009. Potrivit CNP, numărul mediu de salariaţi din industria alimentară şi a băuturilor va continua, în 2008 şi 2009, trendul crescător, cu cîte 5.000 de persoane anual, ajungînd, anul viitor, la 190.000 de persoane. Cîştigul salarial mediu brut lunar din industria alimentară şi a băuturilor va creşte şi în următorii ani, însă într-un ritm mai moderat, astfel că în acest an este estimat la 1.239 lei, în creştere cu 15,8% faţă de 2007, depăşind uşor avansul din industria prelucrătoare, de 15,1%. Anul viitor, cîştigul brut din industria alimentară ar urma să urce cu 10,1% comparativ cu 2008, la 1.364 lei. Evoluţia preţurilor la grupa mărfurilor alimentare s-a transformat într-un factor cu o contribuţie determinantă la inflaţie. Cele mai mari creşteri înregistrate în ultimele 12 luni, în intervalul aprilie 2007 - aprilie 2008, au fost consemnate la ulei comestibil (67,31%), pe seama şocului produs de reducerea la circa o treime a producţiei de floarea soarelui în anul 2007, legume (22,36%) şi fructe proaspete (30,16%), avans determinat în special de deprecierea monedei naţionale, şi produse de morărit şi panificaţie (12,33%).