Scădere economică de 1,6% în 2010

ING Bank România a revizuit estimările pentru evoluţia economiei în acest an, de la o contracţie de 2,8%, la o scădere de 1,6%, şi în 2011, de la un declin de 1,8%, la o creştere de 0,2%, întrucât datele privind evoluţia Produsului Intern Brut (PIB) în trimestrul al treilea au fost mai bune decât aşteptările analiştilor. PIB a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,7% faţă de perioada aprilie-iunie, evoluţie mai bună decât opinia pieţei (-1,3%) şi estimarea ING (-2,5%), se arată într-un raport al analiştilor ING Bank România. Totodată, faţă de trimestrul al treilea de anul trecut, PIB a înregistrat o scădere cu 2,5% pe seria brută, sub anticiparea ING Bank privind un declin de 4%. „Din cauza celor enumerate mai sus, ne-am revizuit estimarea privind evoluţia economiei în 2010, de la -2,8%, la -1,6%, şi anul viitor, de la -1,8%, la +0,2%. În acest moment, estimarea noastră pentru acest an este similară cu cea a Fondului Monetar Internaţional (FMI), de -1,9%, dar pentru 2011 diferă în continuare semnificativ”, afirmă analiştii băncii. FMI estimează că economia va creşte anul viitor cu 1,5%. Analiştii ING Bank România subliniează că riscurile privind prognoza pentru 2011 sunt în sensul negativ având în vedere că politica fiscală ar trebui înăsprită pe parcursul anului viitor, în contextul în care deficitul bugetar trebuie redus de la 6,8% din PIB în 2010 la 4,4,% din PIB.